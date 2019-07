Existen perros teleadictos No hay que alarmarse, pues va con los tiempos GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 2 julio 2019, 01:08

Mi hermanica la mayor (como decimos los de pueblo) tuvo perro. Diré más. Fue en buena parte culpa mía, de mi mujer y de mis hijos. Porque, en aquel tiempo, le regalamos un gozque muy nuevecico. Recién nacido, vaya. Conforme iba creciendo el 'Pichi', observé que prestaba una curiosa atención a las personas. Nos miraba fijamente y parecía que entendiera nuestra conversación. Un día lo pillé con los ojos clavados en la tele. Y me dije: «¡Vaya un jodío!».

-Es lo menos que pudo usted decirse.

Desde luego. Ese asunto no lo he comentado con nadie, pues podría tratarse de una figuración mía. Un perro viendo 'conscientemente' el telediario o el 'MasterChef'... No sé, pero no me entraba en la cabeza.

-En el 'MasterChef' puede que sí. Por los huesos.

Yo creo que en el 'MasterChef', como las comidas que preparan son raritas, no hay huesos. En realidad, los únicos huesos serían (son) los miembros y miembras (¡je!) del jurado, pues tienen una cierta mala 'follá', que hace llorar a los pobres concursantes. Pero, en fin, esa es otra película.

Mi sospecha del perro televidente se confirma. Según un veterinario de Valladolid, los perros necesitan, para verlas bien, que las imágenes discurran a más de setenta por segundo. Así pueden percatarse de lo que sucede en la pantalla. Comoquiera que, en los televisores de alta fidelidad, esta cifra es muy superior, se da por hecho que el animal ve perfectamente lo que sucede en la pantalla.

Eso ya lo detecté en la actitud del perrico de mi hermanica, situado delante del aparato como si se estuviera enterando de todo. Me dicen también de que, en los Estados Unidos, tienen un canal dedicado a los chuchos.

-Y a las chuchas, ¿no?

Correcto. Se trata, por si quiere alguien anotarlo, del Dogtv o Perrotv en español. Las mascotas ven programas «que los estimulan, relajan y entrenan para situaciones difíciles». Me dicen que el éxito es total. Como no tardaremos en copiarlo en España, me apresuro a llamar la atención de los padres de familia. Cuando pongan a sus hijos un horario limitado para que no vean más tele de la cuenta, recuerden que el perrico también es televidente, si es que no teleadicto.