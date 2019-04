Existe un dios que te menea Científicos de Sídney acaban de descubrir lo que todo el mundo sabía GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 11 abril 2019, 03:26

Si le digo la verdad al lector (según tengo por costumbre), pensaba suscribirme a la revista 'British Journal of Sports Medicine'. Y no precisamente para mi acomodo, sino para el suyo. Es una publicación que, teóricamente, trae novedades para mejorar la salud de la especie humana.

Eso era lo que me creía yo hasta el día de ayer. Porque esta misma mañana he decidido que no me suscribo. Más aún: no la pienso leer ni aunque me la manden gratis. Esta reluctancia... (Por cierto, debo reconocer que, cada vez que uso esta palabra, me viene a las mientes otra, como si fuera sinónima, aun cuando no lo es. Me refiero a regüeldo. O sea que mi mente, que no es nada del otro jueves, y menos aún en periodo electoral, relaciona e incluso hermana estos dos vocablos: 'reluctancia' y 'regüeldo'. Para que se vea cuán verdadero es aquello de que las cabezas no están buenas).

Liquidado el inciso -que lo veo demasiado largo-, paso a explicar lo de la 'British Journal' esta. Cuenta la publicación que, además del 'fitness', el 'running' o el 'crossfit' (¡haaaaala!), a los que tanta gente hay enganchada, existe otra clase de ejercicio físico que es estupendo, pero del que nadie hace caso. Y pone como ejemplos: subir las escaleras en puesto de tomar el ascensor o transportar las bolsas de la compra desde el supermercado hasta el coche. Explica que eso se llama 'actividad física incidental de alta intensidad'. Para estos científicos, lo anterior se refiere a 'cualquier movimiento que realices en tu vida diaria, siempre que no sea con fines recreativos o de salud'.

Estos señores -pertenecientes nada menos que a la Universidad de Sídney- han descubierto de nuevo la pólvora. Como si no supiéramos lo que hasta el más tonto sabe: que si te meneas, mejoras el músculo, levantas el ánimo y pierdes kilos. Esto es algo que practican, por pura intuición, hasta los nenes de teta. Pues, para que vea usted, tan monumental chorrada aparece en una revista científica como primicia mundial. Y hasta se hace viral (¡je!) en las redes sociales (¡je, je!).

Así son de fatuos los tiempos que nos está tocando vivir.