Estruendos en la noche Son los temblores del hielo, que se oyen en un Chicago asustado GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 4 febrero 2019, 22:50

Siempre se dijo aquello de 'el tiempo está loco', cuando los fenómenos meteorológicos eran inesperados o excesivos. Y en eso andamos. Cuando no es el calor agobiante del estío, son los fríos terribles del invierno lo que, en los últimos años, perturba a buena parte de la población mundial. El clima (sea o no como consecuencia directa del cambio que se le atribuye) se viene comportando de una forma extremada.

En el concreto caso de España, soportamos una borrasca detrás de otra. Este invierno, las bajas temperaturas son de vértigo. En otros lugares, como Chicago, se oyen en mitad de la noche estruendos inquietantes. Son 'sismos por congelación' (llamados también 'temblores de hielo') provocados por la 'explosión de aire ártico'.

Están sucediendo anomalías climáticas nada frecuentes. Incluso nuevas. Al mismo tiempo, la autoridad (puede que por fin acojonada) trata de frenar la circulación de vehículos en las ciudades, por si acaso la culpa de este disloque climático se debiera al exceso de contaminación. Pero se detecta una gran diferencia entre el comportamiento excesivo del frío, el calor, el viento y la lluvia (líquida o helada) y los tímidos parches (probablemente tardíos) con los que están respondiendo los gobiernos a un medio ambiente cada vez más trastornado.

Aparecen en el lenguaje expresiones, más que novedosas, desusadas, para referirse a lo que está sucediendo. Nos hablan del 'vórtice', que es un 'flujo turbulento, en rotación espiral, con trayectorias de corriente cerradas'. Es la manera que tienen los científicos de referirse a determinados comportamientos de la Naturaleza, como los que sufrimos con tanto rigor últimamente. Sea 'vórtice' o 'vértice', lo cierto es que las olas del mar alcanzan alturas de diez metros en la costa. Y que a media España le llega la nieve hasta las rodillas. Y que nos tememos un verano tan tórrido que pondría a freír las seseras.

Algo no funciona como es debido. O como más conviene a todos. Los políticos se reúnen de cuando en cuando, dicen que para ponerle remedio (algún día) a un cambio climático que, sin embargo, ya nos está dando bofetadas. Como los poderes no pueden (o no quieren), los acojonados paisanos nos agarramos al ambiguo 'Dios dirá'.