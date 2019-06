El espantador de neuras Santandreu te saca del vaso y vigoriza tu músculo emocional GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 17 junio 2019, 22:11

Santandreu aterriza de nuevo en el Aula de Cultura de 'La Verdad' y Cajamurcia. Pretende espantar nuestras neuras y darle brillo al buen ánimo. ¿Y en qué consiste eso de espabilar el ánimo, en estos tiempos (que son borrascosos, en realidad) que ahora soplan? Pues, mire usted, se trata de no ahogarse en un vaso de agua, como dice el adagio.

Vivimos una actualidad tan particular que incluso la Luna (y eso que parecía impasible) ha empezado a arrugarse. Como no tiene vaso, ni agua con que llenarlo, acude al recurso igualmente extremado de encogerse. Se refugia en sí misma y deja de ser lo lunera y cascabelera que venía siendo durante toda su vida.

Lo que pretendo decir es que mucha gente no posee (porque no la tuvo nunca o porque la ha perdido) la capacidad de rehacerse después de meter el pie en un charco. Por el contrario, se desmoraliza y se arruga como el satélite. Puede que la vida moderna traiga más charcos (aun cuando por aquí no llueva ni gota) que las nubes de antaño. Pero quizás estos de ahora no sean más, sino diferentes charcos. Un poco más complicados de superar, no sé si me explico. Ello hace que nuestro bagaje tradicional no nos sirva para enfrentar con optimismo las peplas de una modernidad que, por demasiado moderna, nos ha cogido por sorpresa. Y entonces sucede que -a pesar de que los hijos del siglo XXI parecemos encantados de conocernos y capaces de asimilar todo lo nuevo que se nos va viniendo encima-, por las noches, con la luz apagada (a solas con nuestras reflexiones y acuciados por temores confusos), nos ahogamos en un vaso de agua. Algo de esto debe de haber: una cansera, tipo Vicente Medina, que nos quita las ganar de vivir.

Tocante a nuestro invitado, los números cantan una canción de éxito. A saber: la primera vez que vino al Aula, alrededor de cien personas no pudieron entrar en la sala, porque ya estaba a tope. En la segunda ocasión sucedió algo parecido. Quizás a la tercera, que es la de hoy, se produzca el deseable equilibrio, de forma que la demanda se compadezca por fin con la oferta.