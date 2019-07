El entusiasmo vende Siete melones por cinco euros y una bolsa de ajos por un euro GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 8 julio 2019, 22:18

No sé si el lector es de los que se inclinan por el melón, mejor que por los ajos. Puede que le agraden ambas mercancías, aun cuando cuando sean tan diferentes. O precisamente por eso. No he hecho nunca la prueba, pero, ahora que viajan juntos, a lo mejor la combinación de melón y ajo resulta ser del agrado de las mayorías.

-¡Je! Mayorías sin mayoría es lo que andan buscando como locos los políticos. Y corriendo como quien se quita avispas del culo.

Está bien traído esto, porque es justamente lo que les está pasando. Procuren (y esto es un consejo gratuito) discutir y pactar antes de que vaya a más el horno climático. Hablar por los codos -aunque sea de política-, mientras te chorrean los sudores de un verano inasumible (con cuarenta grados a la sombra), genera más irritaciones que concordias.

Excepto en el caso de nuestro amigo el melonero ambulante, que es un entusiasta. Es que si, una vez retirado del bancal, no consiguiera colocar el producto, se le caerían encima los palos del sombraje. Por eso el pregón mañanero desde la fogoneta vuela brioso, alegre y optimista. Diría que incluso valiente. Este es su discurso: '¡Atención, señora! ¡Siete melones por cinco euros, señora, y una bolsa de ajos por un euro, señora! ¡Vaya melones manchegos, señora. De Tomelloso, señora! ¡Siete melones por cinco euros, señora, y una bolsa de ajos por un euro, señora!'. El mensaje va dirigido expresamente a la señora, la cual echa cuentas: «Cinco euros entre siete melones, te sale cada melón... A ver, por cinco euros, el hombre te da siete melones ¿no? De forma que un melón... ¿cuánto menos de un euro? ¡Nene, mira tú a ver! Que sea dulce. Que te lo eches a la boca y no parezca que te estás comiendo un pepino. Entonces, ¿a cuánto cada uno?».

El melonero insiste: «¡Señora, siete melones por cinco euros, señora!».

-¿Ha dicho ocho melones?

«¡Siete, señora, siete melones por un euro, señora!».

-Y los ajos, ¿qué?

«¡Una bolsa de ajos, señora, por un euro, señora!».

-Tenga usted, buen hombre. Le doy cinco...

«Seis, señora».

-¡Toma los seis eurazos, jodío! ¡Y que sea lo que tú digas!