'Me se' oye, pero no 'me se' entiende Al debate político le sobra parafernalia y le falta claridad GARCÍA MARTÍNEZ Sábado, 27 abril 2019, 02:40

Cuando un debate en la tele, a cargo de políticos del más alto 'standing', deja en los espectadores el sabor de la ceniza, lo mejor (para quienes hablan y para quienes escuchan) es dejarlo estar. O sea, no debatir. Los protagonistas se ahorran así un desgaste que les perjudica (porque se vuelve contra ellos) y quienes los ven actuar desde sus casas se alivian echando mano de una serie (que siempre les será más productiva).

Cuatro horas debatiendo -repartidas en dos días consecutivos-, más otras cuatro para recibirlos en los entes con una tormenta de flashes y parabienes, más el tiempo consumido por una legión de tertulianos opinando antes y después de la actuación, más los ríos de tinta corriendo en torno a un evento que resultó falluto, ¿merecían la pena? Por lo que se vio y lo que se adivinada, parece que más bien no.

Mejor será no preguntarse qué porcentaje de lo que nos dijeron (y se dijeron entre ellos) llegó con claridad a quienes -por educación democrática o curiosidad morbosa- los escuchábamos. Lo digo porque, si echamos cuentas, veremos cómo la discusión de los debatientes degeneraba en puro galimatías. Como dijo aquel, en demasiados pasajes ni dios sabía la hora que era, a pesar del war cronográfico que funcionó entre bastidores. ¿Puede admitirse algo así de unos personajes que -con un triunfalismo arrogante más propio de los mosqueteros- se ofrecen para guiar nuestras vidas?

A la vista de cómo resultó el combate, no es fácil creerse aquello de que, si se celebró, fue con el propósito de ganarse al menos (ya que no la adhesión inquebrantable) los votos de tantos que aún no han decidido en qué urna les conviene depositar su papeleta. ¿Cuántos indecisos lograron abandonar su indecisión? No quiero ser maximalista, ni extremado en los juicios. Pero ojalá hubiera salido mejor el experimento, pues el éxito de ellos como políticos ayuda a nuestro éxito como ciudadanos. Tampoco negaré que cada cual en particular tuvo también algunos aciertos. Pero (si miramos la refriega en su conjunto y desde una cierta distancia) la conclusión es para no tirar ni uno solo de los cohetes que traíamos en la faltriquera.