El Enterrico de la Sardina Sería buena cosa que los sardinericos obsequiaran a los abueletes GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 22 abril 2019, 23:43

Dará gusto ver a los zagales ejercer de sardineros, siendo ellos regaladores en lugar de regalados. El mundo al revés, pero no ayuno de lógica. Pues si hasta la fecha eran los abuelos quienes se desvivían, procurando agenciarse unos jugueticos ('un pito y una espada', como cantaba nuestro José María Galiana), de ahora en adelante ya podrán los chiquillos asumir el mismo papel.

Siendo joven y sardinero, me producía ternura ver cómo llegaban los abueletes (presurosos y apresurados) hasta donde esperábamos, subidos ya en las carrozas, para iniciar el desfile. Querían explicarnos que solo cumplían con su obligación, rogándonos unos jugueticos para los nietos. Por si un caso -argumentaban- no resultara cosa fácil agenciarlos en el fragor de la batalla que vendría después. Y no eran ni uno, ni dos los señores mayores ('o sea', como diría el genial hachonero Párraga) que, haciendo corazón de tripas, se calzaban el gesto humilde del que mendiga, con tal de ver después la cara de alegría de los chiquillos, recibiendo (el nene) un balón 'de reglamento' y (la nena) un tesorillo de abalorios igual de relucientes que ilusionantes.

Por esto mismo que estoy contando, sería de muy buen ver (ahora que los chiquillos se van a subir a sus carrozas chiquillas) que buscasen la manera de recompensar a los abuelos con un mero pito y a las abuelas con un broche de divina hojalata. Ya que hablamos de abuelos, nietos y toma y daca de jugueticos, reluce un personaje en el Entierro que personifica la suma y resumen de lo que vengo diciendo. Aludo al entrañable Gregorio (González), mayordomo eterno del cortejo, que lo ha sido todo en el mundo de la Sardina. Tiene los años que lo hacen a uno abuelo y atesora además el candor que pinta la edad provecta. Viejo y niño la vez, en Gregorio se dan el sardinero grande y el chico. Por lo tanto, cuando obsequia al viejo y al niño, se está obsequiando a sí mismo, y es como lo obsequiáramos todos los sardineros. Lo cual que lo convierte en el no va más del sardinerismo andante y regalante.

-Entonces, el Enterrico de la Sardina, ¿qué?

Lo veo bien.