Emparejarse engorda Lo ves con tus mismos ojos y, además, lo dice el médico GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 01:08

Suele decirse que, en los tiempos que corren, estamos más informados que nunca. A simple vista, no hay duda ninguna. Por dondequiera que vayas, una voz, una imagen, muchas voces, muchas imágenes, un millón de voces, un millón de imágenes, te asaltan inmisericordes y -hasta que no te enteras de todo lo 'nacío'- no paran.

Y, sin embargo, ciertas personas con fama de sabias dicen que eso no es bueno. Entienden que tanta información resulta excesiva. Y, por tanto, perjudicial. Más que nada -sugieren los estudiosos- porque nos pone la cabeza loca, provocando confusión mental y hasta delirios. Recibimos tantos datos y en tan poco tiempo, que las neuronas, asustadas por la avalancha que se les viene encima, salen echando leches y dejan los cerebros convertidos en un erial.

En medio de ese barullo informativo, una selección de noticias (digamos antológica), un ramillete de ellas no más, podrían hacernos mucho bien. Pero, si no elegimos, ese río de lava que presume de 'candente actualidad' lo arrasa todo. No ocurre lo mismo con aquellas informaciones que son verdaderamente novedosas y que sirven además para mejorarnos.

Voy a referirme al aviso que nos trae la doctora Carolina Pérez, nutricionista de la Unidad de Obesidad de Quirónsalud Murcia. Entiende ella que tener pareja nos engorda una media de cuatro kilos y medio. Esto es algo que quien más, quien menos teníamos 'in mente', pero que no aflora si no lo dice alguna persona autorizada.

-Hombre. La observación también cuenta.

Desde luego que sí. Pero, después de observar, ¿nos paramos a considerar suficientemente lo observado? Supongamos que un amigo tuyo se empareja. Muy bien. Al cabo de un tiempo, te lo tropiezas por la calle y lo ves más metido en carnes. Tomas nota de que ha engordado, pero no pasas de ahí. Tendrá que ser un especialista, un estudioso (o estudiosa), quien te haga caer en la cuenta de la verdadera realidad del hecho. Y esa realidad es que el emparejado engordó notoriamente justo desde que se emparejó. ¿Y por qué? Pues porque los hábitos que conlleva su nuevo 'estadío' son igualmente nuevos.

Lo que tenemos que hacer los emparejados es cuidarnos. Y no hay más que hablar.