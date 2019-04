Edimburgo o Düsseldorf, qué más te da Lo que importa es subirse al avión y sea lo que Dios quiera GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 3 abril 2019, 01:45

Si tú vas montado en un avión y resulta que, por lo que sea, hinca el morro en tierra, pues no deja de ser una mala cosa. Pero si sacas billete para Düsseldorf y el aparato acaba en Edimburgo, pues no pasa nada.

-¿Cómo que no pasa nada?

Quiero decir nada grave. Al fin y al cabo, ¿qué pensabas hacer en Düsseldorf que no puedas hacer en Edimburgo? Te sentirás quizás algo molesto, si dominas el alemán pero no el inglés. Aunque, bien mirado, ¿quién habla hoy alemán? Los alemanes, si acaso. En cambio, con el inglés se maneja cualquiera. En la misma España -como las ciencias adelantan que es una barbaridad-, el inglés manda ya más romana que el castellano.

Por eso decía yo: «Si ibas a Düsseldorf, pero el piloto se ha distraído y aterriza en Edimburgo, ¿a ti qué más te da, joder?». Siempre podrás resarcirte pidiendo una buena pinta de cerveza y una ración de mejillones (que son típicos en Escocia), usando la lengua de Shakespeare, que diría un erudito. Tú te arrimas a un bar (cerca de donde queda el monumento a Walter Scott) y dices: «Jefe. Póngame, please, una Mau y una ollica de mussels con hierbas». Y te lo tomas todo tan a gusto. Solo tienes que llevar cuidado de no tragarte alguna concha. Como los mussels son allí tan pequeñajos, no conviene descuidarse.

Lo que cuento no es una ficción mía. Ha ocurrido verdaderamente. Un avión de la British, con destino a Düsseldorf, aterrizó hace unos días en Edimburgo. Cuando la gente se bajó, miró en su derredor y dijo: «¡Atié qué leche! ¡Pero si esto es Edimburgo!». Y no fue porque el piloto se despistase, ni porque una ventisca obligara a cambiar de ruta. Resultó ser un fallo muy comprensible: en lugar de darle a la tripulación el plan de vuelo de Londres-Düsseldorf, pues le dieron el de Londres-Edimburgo. Pero sin maldad. Se trataba de un simple error de papeleo.

Claro, los pilotos, en llegando a Edimburgo, dijeron con asombro: «¡Pero pijo! ¿Dónde hemos caído? ¡Si aquí no habla el alemán ni dios!».

Estas cosas pasan modernamente, a ver si comprende usted.