Echarse a la bartola Es el peligro de las proliferaciones (y los profiteroles) electorales GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 6 marzo 2019, 21:50

Casi todas las proliferaciones cansan. -¿Las proliferaciones son lo mismo que los profiteroles? Hasta ahora, no. Pero, en el plan que está la Real Academia, que se lo traga todo, pronto se producirá una asimilación, de manera que la proliferación se coma al profiterol y el profiterol a la proliferación.

-¿También en el caso de los profiteroles regados con chocolate?

No. Porque el profiterol chocolateado es la excepción que confirma la regla. Lo que sí es una desgracia, sobre todo para la agricultura murciana, es que casi todos los restaurantes ofrezcan profiterol de postre y, tocante a frutas, nada de nada. Como no sea piña en conserva, ¿no te jode?

Filosofías aparte, debo decirle al lector que lo repetitivo (salvo el Bolero de Ravel y alguna otra cosa de las de comer) produce disgusto y rechazo entre las personas normales. Y como quienes acuden a votar militan en la normalidad, pudiera suceder que muchos a los que tenemos por electores en potencia dejaran de ir a votar.

Es que, claro, el calendario está cargadísimo. El 28 de abril tenemos las generales. Pero, a Murcia, esas elecciones llegan viciadas, si no viciosas. Débese ello a que aquí no habrá jornada de reflexión, pues todo el mundo (el civil, el militar y el eclesiástico) estará pendiente del Entierro de la Sardina. Se sabe que algunos partidos manejan la posibilidad de sacar carroza propia. Pero eso no podrá ser, porque (tanto el 27 como el 28) está prohibida la propaganda.

Pero, en fin, supongamos que ese domingo el personal acude a votar en masa. Eso sí, cada cual con su pito.

-¿Y las señoras también?

No, por Dios. Las señoras, no. ¿Cómo van a llevar pito las señoras? Eso no puede ser. Ni con Franco, ni sin Franco, a ver si me comprende usted. De modo que, el 28, como las elecciones son las primeras del lote, la gente votaría a mogollón. ¿Pero qué pasará el 26 de mayo, que hay que hacérselo tres veces (municipales, autonómicas y europeas) en un mismo día? Lo cívico es votar. Pero, en virtud de lo que decíamos sobre proliferaciones y profiteroles, la tentación no es otra que echarse a la bartola desde hoy mismo.