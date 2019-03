Digamos, mejor, Deuda Prehistórica Es como debe llamarse una trampa tan cachonda como incobrable GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 18 marzo 2019, 21:39

De cuando en cuando, los papeles traen a colación lo que le debe el padre Estado a los murcianos. Es una trampa tipo Guadiana (valga el tópico), que desaparece, pero vuelve a aparecer. Una vez, veinte veces y mil veces cien. Estamos ante una de las recurrencias mejores de la Murcia eterna, como lo fue la Variante de Camarillas. (Digo 'fue', pero qué sabe nadie. Al día siguiente de San José hablaremos).

La Deuda Histórica es la madre de todas las deudas que soporta la Región. Si la nombro con mayúsculas, no es porque crea que nos la van a pagar, sino porque es grandiosa. Quienes saben de números aseguran que asciende a 7.519 millones de euros. Viene engordando desde 2009. Una década con la mano extendida, como si Murcia fuera una pobre de pedir.

-¡Reclamen, coño!

¿Pero no le digo a usía que llamarla Guadiana es porque la reclamamos cada dos por tres? Pero ningún Gobierno de ninguna ideología se la toma en serio. Y dudo que sirva de algo declararla Prehistórica, como piden algunos por si a los pertinaces deudores les diera algo de apuro y se decidiesen a aflojar la pasta. De cara a la galería, los de arriba hacen como que sí, pero a la postre siempre es que no. Si les mandásemos al Cobrador del Frac, veríamos cómo se quedaban ellos con el frac (engañándolo con buenas palabricas) y tendría el buen hombre que volver a Murcia en calzoncillos. No hay forma humana de cobrar. La misma mismidad de la Deuda Prehistórica anda tan cabreada, que parece ya una Deuda Prehistérica, si se me permite decir esta monstruosidad.

Lo mismo que todos los días son el Día Mundial de Esto y lo Otro, debería decretarse el Día Mundial de la Deuda Prehistórica del Reino de Murcia. Pondríamos mesas petitorias (como las llaman) en todas las ciudades del planeta. Y, óyeme, un euro por aquí y un dólar por allá, a media mañana tendríamos en el bote los 7.519 millones, más la chorrá de la propina. Nuestros parlamentarios, por su parte, quieren meterla dentro del Estatut...

-Se dice Estatuto, con 'o' final.

No, señora. Si queremos cobrarla, nada hay mejor que el Estatut.