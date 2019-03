Y después de Camarillas, ¿qué? Traslademos al Ñudo de Espinardo nuestra aspiración recurrente GARCÍA MARTÍNEZ Sábado, 23 marzo 2019, 01:11

Murcia siempre tuvo una aspiración incumplida, acerca de la cual dirigir su mirada de un modo recurrente. Ahora que la Variante de Camarillas (tema eterno sobre el que reclamar) ya está funcionando, vamos a tener que elegir qué otro asunto importante para la Región será el protagonista de nuestro sinvivir.

Tenemos varios asuntos pendientes entre los que podremos decidirnos. La elección deberían hacerla los políticos, al ser ellos quienes andan más cerca de los problemas no resueltos. Pero tampoco es cosa de marearlos, estando como están enguiscados con las campañas electorales. El Mar Menor, la Deuda Histórica, el Aseguramiento del Agua y el Ñudo de Espinardo componen un buen quinteto, a mi modo de ver. (Los escribo con mayúscula por ser temas de alta y urgente necesidad para el desarrollo de la provincia).

Cualquiera de ellos posee trascendencia bastante como para ser objeto de una reivindicación continuada, aun a riesgo de hacerse uno pesado. Aunque en esto último no hay que pararse, pues la filosofía de la reclamación radica precisamente en dar el coñazo, lo mismo por el día que por la noche, tanto si hace frío como calor, lo mismo si no llueve que si no llueve...

-Dirá usted: 'si no llueve como si llueve'.

Pues no, señor. Digo lo que digo porque en esta zona nuestra (tan singular), ni llueve, ni recuerdo yo que haya llovido jamás, a ver si me comprende usted. De momento, en lo que toca al humilde cronista que soy, me voy a quedar con el Ñudo. Es una temática esta que, a mis cortas luces, va para largo. Si se produjera un milagro, que no creo, y llegasen las máquinas y desañudaran el Ñudo en un plis-plas, sería cuestión de pasar a otra temática, como el Mar Menor mismamente.

-Hombre. El Mar Menor está cada día mejor.

No le diría a usted que no. Pero lo que se dice limpio transparente (hasta el extremo de que veamos desde arriba cómo duermen los langostinos en el fondo), yo diría que aún le falta. El Ñudo está bien, me creo yo, como paradigma de lo irredento murciano. Las retenciones que provoca -cuando lo suyo sería repartir fluidez- son de película de terror.