Descubren dos planetas tipo Tierra Me temo que los mandatarios mundiales nos la quieran meter doblada GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 3 julio 2019, 01:13

No quiero ni pensar en lo que estoy pensando ahora mismo. Y es que, si lo pienso, me entra un entrimuto tremendo.

-¿Entrimuto, dice?

Sí. Susto y pasmo. Lo explico de seguido. Científicos de la Universidad de Göttingen han descubierto dos planetas nuevos. Así como suena. Lo peor es que podrían ser habitables. Y ya lo peor de lo peor, que España ha colaborado en el hallazgo con (a ver si lo sé decir) un espectrógrafo instalado en el telescopio del Observatorio de Calar Alto, en Almería. A dos pasos de aquí, como quien dice.

Mi preocupación se debe a que me huelo que hay gato encerrado, como solemos decir, en toda esta temática. Según los astrónomos, los dos planetas «son templados, similares a la Tierra y podrían tener agua líquida en la superficie». Mala cama tiene el perro.

-¡No sea usted derrotista, joder! Esto es un avance.

¿Un avance? Vamos a ver. De un tiempo a esta parte, la Tierra va a peor cada día que pasa. ¡Sí, sí, por el cambio climático! Un mal rollo que cada día se complica más. Y los mandamases del mundo (que tan tontamente llamamos mundial), en lugar de afrontar el tema por lo derecho, miran para otro lado o marean la perdiz. Eso no me lo negará el lector, porque lo estamos viendo. Los chiquillos andan desconcertados y cabreados, porque no se toman las medidas adecuadas. Cuando nosotros estemos criando malvas, ellos tendrán que hacerse cargo de un medio ambiente sucio y podrido. Muy probablemente, invivible.

Mientras, a lo tonto, a lo tonto, como el que no quiere la cosa, se buscan planetas para, en un momento dado, liar los bártulos y salir cortando. En lugar de hacer bueno lo malo conocido, se lanzan a la aventura de buscar lo bueno por conocer. Como si marcharse a ocupar otro planeta fuera coser y cantar. ¡Menudo éxodo! Lo de los israelitas y Moisés en el Mar Rojo fue una broma comparado con esto.

-Y, encima, habrá quienes quieran llevarse el canario.

¿El canario? Y el perro. Y el televisor. Y el patinete del zagalico. Si es que lo que no puede ser, no puede ser.

-Y además es imposible.