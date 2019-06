Y le darán la vuelta a la tortilla Creo en ello con la misma inquebrantable fe del carbonero GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 25 junio 2019, 09:22

No me diga luego el lector que no se lo anuncié con tiempo. Lo que voy a decir carece de respaldo científico. Me gusta aclararlo porque, como es sabido, hace ya mucho tiempo que no emito opiniones de mi propia cosecha. Cuanto escribo procuro que sea en nombre de personas más capacitadas. Ello es debido a que, a estas alturas de mi vida, solo sé (como dijo aquel) que no sé nada.

Miro en mi derredor y apenas tengo algo que decir. De joven, este servidor era imparable y caudaloso. Largaba sobre esto y lo otro. Me sentía inspirado de la mañana a la noche. Y tuve el atrevimiento de escribir libros.

-No me lo puedo creer

Pues créaselo, caballero. Algún ejemplar con manchas de café circulará todavía por ahí, en algún puesto de viejo. Antaño, miraba yo el entorno y se me ocurrían mil paridas diferentes. En cambio ahora me siento incapaz de aconsejar si esto o aquello está bien o está mal. Observo la realidad, pero más parece que fuera ella la me observa a mí. Soy un parlante mudo, pues mis juicios son agua de borrajas.

-Vamos, hombre, no se mortifique más, que ya han abierto las playas.

Lo sé. Pero veamos esto mismo que me dice el lector. ¿Están las playas (y las aguas que las lamen) como deben estar? Quiero decir en condiciones para que el baño sea benéfico a tope. Pues, mire usted, ahora mismo no sé qué decirle. Tanto vale el sí como el no. Tremendo, oiga.

Y, sin embargo, en medio de esa confusión atorrante que me tiene fuera de juego, hay un pensamiento que no se me va de la cabeza. Es una fijación. Un pronóstico que (al contrario de lo que me sucede con lo demás) se cumplirá de todas, todas. Es que no tengo ni el menor atisbo de duda. Es una seguridad la que me embarga, que no dudaría en calificarla de orgásmica.

-¡Dígalo ya, joder!

Pues, nada: dentro de poco, el fenómeno fútbol dará un vuelco impresionante. Tendrá la misma trascendencia o más que tiene ahora. Porque los futbolistas ya no serán los hombres, sino las mujeres, ¡oh, Ronalda!