Dame el voto y dime tonto Ningún partido quiere hablar del posible 'frenazo económico' GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 25 marzo 2019, 22:09

Unos dicen que sí y otros dicen que no. Estos aseguran que será leve y aquellos pontifican que será tremendo. Hablamos del 'frenazo económico' que quizás se avecine. ¿Y cómo respiran los políticos, ahora que estamos en campaña y su papel es decirnos algo interesante?

-La verdad es que, sobre este particular, no abren la boca.

Sin embargo, largar, bien que largan. Más incluso de lo que sería bueno para la salud mental de los ciudadanos. Pero, acerca del frenazo, ni palabra. No es razonable. Porque, mientras ellos bailan reguetones en los ya muy sabidos mítines, lo que a la gente le importa es si se nos viene encima, como dice la radio macuto, otra crisis. Si no tan gorda como aquella, a ver si me comprende usted, lo suficientemente jodida como para ponernos de mal humor.

Aun cuando el que ha de venir fuese solo un frenazo de Segunda B, comoquiera que llovería sobre mojado (valga tan pésima comparación), sus efectos serían suficientemente dañinos. Si la miramos bien, ni siquiera con lupa, la crisis de 2008 sigue dando coletazos, a pesar de que han pasado más de diez años. Por lo tanto, todo lo que no sea remontar el vuelo deviene preocupación.

Un tema tan delicado como la economía familiar, bien requiere la atención (incluso preferente) de quienes se postulan para administrarnos. Nadie pretende, me creo, que los partidos renuncien a contarnos que han fichado a fulano o a mengano. Pero esto (y casi todo lo demás) resulta secundario -peccata minuta, como si dijéramos- comparado con la temática económico-social. Dicho con otras palabras: la tela del telar.

El personal de a pie cuenta y recuenta sus cuatro perricas. Y necesita saber qué hace con ellas. Si puede darse el gustazo de gastar mañana un poco más que hoy. O deben quedarse los ahorrillos más tiempo en la faltriquera, en previsión de tiempos peores. Dicen los estudiosos que, ahora mismo, hablar de economía no da votos. Bien, vale, pero lleven cuidado, pues empeñarse en mirar para otro lado pudiera darles algo peor, como sería lo que en mi pueblo llaman un entrimuto. Me refiero a un susto.

Hágannos ustedes las cuentas, mejor que componer cuentos.