Contento se le ve al Conde El edilato va a reparar su manquedad y expulsará, por guarras, a las palomas GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 8 febrero 2019, 00:51

No hay más que mirarle a la cara para ver lo contento que está el Conde. Tan animoso semblante se le ha puesto al saber que ya se está licitando 'lo suyo'. Que será, según ha anunciado el Ayuntamiento, no solamente resolverle la manquedad, añadiéndole la mano (con su pergamino) que se le cayó al suelo. También será restaurada su entera persona, con ducha y afeites a tono con la categoría del ilustre. Lástima que no se le haya hecho todo esto coincidiendo con el homenaje que, precisamente estos días, le rinde la ciudad de Murcia. Pero, vaya, bien está lo que bien acabe.

El señor Conde de Floridablanca lo fue todo en su tiempo. Y lo sigue siendo en la memoria colectiva. Únicamente debemos reprocharnos, como digo, haber retrasado algo más de la cuenta la reparación de su manquedad, así como la expulsión...

-Habla usted de la que practicó a los jesuitas, ¿no?

Eso ya es agua pasada. Me refiero a las palomas. Como bien sabe el lector, estos animalejos se vienen cagando encima del Conde (como si el ilustre fuera un retrete de esos portátiles que se instalan cuando hay festejos), hasta dejarlo hecho unos zorros. Se pensó si no convendría ponerle un traje de púas, pero finalmente se ha desistido, creo que con buen criterio. Con semejante atuendo, más que un personaje del siglo XVIII, parecería uno de esos guerreros estrambóticos, cubiertos de metal, protagonistas de las películas, tipo superproducción, que molan ahora tanto.

Veo mejor proceder a la expulsión de las palomas, pero no haciendo palmas y gritándoles imprecaciones. Eso las espanta, pero solo momentáneamente. Hay que meterlas en un saco (o en doscientos sacos) y llevarlas a otro paisaje. Algunos dijeron de mandarlas a pedanías. Yo eso lo veo mal. Los vecinos de La Arboleja carecen de conde, pero eso no significa que sean menos señores que los de Trapería. Lo que sí requerirá la Operación Palomas (para estar a tono con la modernidad) es un relator...

-¿Mande?

Quiero decir una persona que vigile si el traslado se hace respetando el derecho de estos volátiles a no ser violentados.

-Eso téngalo por seguro.