La contaminación nos hace tontos Respirar aire impuro daña a pulmones y corazón, pero también a las entendederas GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 24 enero 2019, 01:20

No conviene dormirse en los laureles, creyendo que ya lo sabe uno todo. Bien porque se ha estudiado una carrera, bien por la experiencia que nos proporciona la vejez. Todas las mañanas temprano hay cosas nuevas que aprender. Sin ir más lejos, algo que hasta la fecha no sabíamos bien sabido, como es que la contaminación atmosférica afecta a la inteligencia, desde luego que para perjudicarla.

Un estudio de los tantos que se llevan a cabo (en estos tiempos en que las ciencias adelantan que es una barbaridad) viene a decirnos que, en China, las personas que se han expuesto a esa contaminación durante años, han visto reducida su capacidad cognitiva. Ello quiere decir que se topan con dificultades para prestar atención y recordar lo aprendido, entre otras diversas peplas. De ahí que, cuando los ancianitos como yo no somos capaces de asimilar las modernas modas -y nos topamos además con dificultades para decir lo que querríamos decir-, es porque hemos respirado mucha basura a lo largo de nuestra vida.

Esto me lleva a recordar cuando los viejos de hoy éramos zagales, o sea después de aquella guerra que, más que civil, fue harto incivil. A los adolescentes de entonces nos gustaba aspirar el olor que deprendían los gases que expulsaban por el rabo los coches y camiones.

-¡Pues vaya un entretenimiento!

¡Hombre! Compréndame usted. No es que las criaturicas de aquel tiempo fuésemos gilipollas, sino que la temática de los vehículos de gasolina y gasoil nos era completamente novedosa. ¿Quiere eso decir que, ya en los años cuarenta, empezamos nosotros mismos a debilitar nuestra mente, alimentándola con aire contaminado? Puede que sí. Pero, sea como fuere, el asunto ya no tiene remedio. Nos queda el consuelo de que si, llegado el 2019, nos hemos convertido en tontos, la culpa no la tiene nuestra genética particular, sino el que llamaremos 'error social' de edificar la civilización a partir de los tan dañinos derivados del petróleo.

Todo esto nos mueve a pensar que, si no se le pone freno (con algo más de entusiasmo que hasta ahora) a la contaminación atmosférica, llegará un momento en que la entera Humanidad se habrá vuelto idiota.