De conejos: su vida y sus estropicios A muerte con ellos, desde el Miércoles de Ceniza hasta octubre de 2020

Los conejos, ya se sabe. Da gusto verlos correr por el monte y por el llano, como el Jinete Enmascarado de aquella canción tan antigua. Y si es pequeñico, los críos se lo pasan pipa acariciándolo. Pero, bien mirado, donde mejor está es rodeado de arroz. Lo cual no va en contra de las modernas corrientes de opinión (que yo aplaudo), protectoras de todo tipo de animalejos.

-¿Incluidas las alimañas?

¡Coño! Me deja usted de una pieza, hasta el extremo de que no sabría responderle ahora mismo. Yo creo que eso anda aún en fase de discusión. En cuanto que haya algo definitivo, lo comentamos, ¿vale?

-Vale.

El conejo no viene solo al arroz, sino a colación. Se debe ello a que (desde el pasado Miércoles de Ceniza hasta octubre del año que viene) podremos cazarlo a discreción, como se suele decir, con hurones y armas de fuego. Estamos hablando de conejos silvestres, que los hay en tal cantidad que constituyen plaga.

-Los conejos, ya se sabe.

Desde luego, hija. Y lo comen todo. No me gusta hablar mal de ellos, pero es que son muy voraces. No solo se jalan los brotes de las viñas, jodiendo así la posibilidad de tomarte un buen vaso de vino, mientras te comes el arroz y conejo mismamente, sino que roen (como roedores que son) los tubos de plástico que se emplean para regar. De ahí la autorización de la autoridad para que se les pueda cazar. Huronalmente y escopeteramente, no sé si me explico.

Molestar al lector escribiendo justo hoy esta zarabanda, hay que achacarlo a que, nada más levantarme de la cama, me he preguntado: «Desde el Miércoles de Ceniza hasta hoy, ¿cuántos arroces y conejo habrá consumido y consumado la provincia?». Deben de ser miles. Aunque bien es verdad que hay personas delicadas que, tocante al conejo, lo prefieren de corral. Eso es porque, en cuestión de gustos, hay muchísimo escrito. La verdad es que no solo en los corrales retozan los conejicos tiernos. También los hay montaraces. (Lo que es a mí, una liebranca vieja y dura tampoco me entra. Por muy bueno que te haya salido el arroz).