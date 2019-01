Comprar por la cara Ya lo hacen en China, gracias a que les mandamos vino y jamón GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 31 enero 2019, 02:27

Está visto que no pasa día sin que hablemos de los chinos. Más para bien que para mal, pues los adelantos técnico-científicos corren que vuelan en la China actual. Y parece que se lo deben a España, ya que los chinos han desarrollado todo tipo de novedades cibernéticas, justo desde que aumentaron nuestras exportaciones de vino y jamón a tan industrioso país. Cuando al pensamiento racional se le ayuda comiendo jamoncico...

-Con 'pan tumaca'.

Claro. Mejor con el pan ese que dice usted. Tirándole al pernil y al vinico, la mente del investigador se activa de manera que, en un tris, te sale un invento. Así tenemos que, en veinte tiendas de la calle más comercial de la ciudad de Wenzhou, los clientes pueden ya comprar por la cara. (Pero ojo al dato: en China, 'comprar por la cara' no significa que sea 'de gratis'). La cosa consiste en que la clientela pueden hacer su compras a través de Dragonfly, un equipo de cámaras en tres dimensiones. Y solo se tarda diez segundos.

La noticia no aclara mucho más, aunque hay que suponer (pues, de lo contrario, no le darían tanto bombo) que, para hacer el pago, no tienes que echar mano de la cartera. ¿Cómo lo resuelven? Pues la verdad es que no lo sé. Llegas al comercio, eliges producto, te lo envuelven (mejorando la envoltura si es para regalo), te miran y te lo llevas sin más. Porque, si no fuera así, el asunto no tendría ninguna gracia. Añadiré otro dato que me parece fundamental. El amoquine se hace a través de Dragonfly, conectado directamente al Alipay.

-¡Ah, coño! Esto ya es otra cosa.

¿Ve usted como es lo que me suponía? La cámara te identifica. Y le dice al sistema: 'Este señor se llama don Fulgencio Olmedilla. Sus vecinos lo conocen de toda la vida. Aunque pudiera no estar para tirar cohetes, no anda mal de cuartos. Vota siempre que hay elecciones y va a misa los sábados. Conclusión: es de fiar'. Algo así, digo yo.

A lo mejor tenemos que esperar a que los chinos se expliquen un poco mejor. Pero no me negarán que el hallazgo es la leche.