El cinturón y el intermitente Junto con los 90 de máxima en las carreteras de toda la vida GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 29 enero 2019, 01:19

A partir de ya, nadie podrá circular a más de noventa por hora, en las carreteras de toda la vida. -¿Qué entiende usted por carreteras de toda la vida?

Pues, hombre, las malas. Generalmente, por viejas. Y algunas, por mal hechas. Vías de solo un carril para ir y otro para volver, con yerbas que invaden las cunetas, curvas más cerradas de la cuenta y firmes más descuidados de lo debido.

-¿Y si no fueran tan viejas y estuvieran mejor hechas?

Entonces ya no haría falta moderarle al conductor las prisas. Serían carreteras normales, para ciudadanos normales y velocidades normales. Bien, vale. Si hay que ir a noventa, iremos a noventa. Al fin y al cabo, las prisas no son buenas para nadie. Te pasa un tío que va a casi trescientos y te dices a ti mismo: 'Pues eso será que el hombre tiene una urgencia de vida o muerte'. Y al cabo de un rato, te lo encuentras al jodío de él tomándose una caña en la barra del bar, a ver si me comprende usted.

Hay otros dos pecados que veo imperdonables, en la cosa esta (tan extendida) del tráfico rodado. Uno es lo del cinturón. Mire usted: quien no se lo pone es porque no quiere y lo demás son cuentos. Porque, si lo utilizas diez veces seguidas, la obligación se convierte en hábito. Y al sentarte al volante, ya te lo ajustas sin darte cuenta. Quienes insisten en esta infracción, poco perdón de Dios tienen.

Y luego está lo del intermitente. Perseverar, como hacen algunos, en no usarlo, yo lo adjudico a un trastorno de la personalidad. Viene a ser como aquel que dijo: 'Madre, apague usted la luz que no puedo dormir de curro que soy'. No darle a las lucecitas responde al placer (un placer diabólico, desde luego) de no someterse a ninguna norma, de hacer aquello que le sale a uno de sus cojones. Hablo de la satisfacción malsana que produce creerse diferente y por encima de los demás. No poner el intermitente es, bien mirado, una chulería hispánica.

-¿Hispánica?

Sí. La que, perjudicando a los otros, te perjudica a ti mismo.