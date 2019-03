Un ciclón criminal se ensaña con África Pero no son doscientos mil los desaparecidos, sino 'solo' doscientos GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 25 marzo 2019, 22:09

Tengo la sensación de que radios, televisiones y periódicos no están informando suficientemente sobre este tremendo particular. Encuentro una desproporción entre la realidad de los daños del ciclón que ha asolado Mozambique y el tratamiento dado a la noticia por parte de los medios.

Doscientos mil desaparecidos son muchos desaparecidos. Y alrededor de mil muertos son muchos muertos. Todo esto, de una tacada, por culpa del ciclón llamado Idai, pero que debería llamarse Lucifer. (Produce sarcasmo que IDAE sean las siglas de una entidad española titulada precisamente Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Pero veo todavía más sarcástico que, ante estas catástrofes -cada vez más frecuentes y mortíferas-, los gobiernos miren para otro lado, disimulando con tal de que no las relacionemos con el cambio climático. Ni siquiera las manifestaciones tan recientes de nuestros nietos, recorriendo las calles de Europa con pancartas artesanas (para reclamar dramáticamente su derecho a que les dejemos un planeta vivible), consiguen mover las conciencias de los mandamases, cuya cortedad de miras resulta exasperante.

Doscientas mil personas desaparecidas son casi la mitad de la población de Murcia capital. Claro que, llegados a este punto, alguna persona mejor informada dirá que me estoy equivocando. Me soltará en mi cara que exagero y que soy un alarmista peligroso. Puede que otros hasta se me echen encima, gritándome que pretendo darle al cambio climático una importancia que no se compadece con la realidad. Muy bien. Los doscientos mil desaparecidos no son tales, sino 'solo' doscientos. Acabo de saber que hubo un error en un despacho de una agencia de prensa. Y pregunto: ¿Justifica este fallo que sigamos nada más que relativamente preocupados ante lo que se nos viene encima y de lo que tenemos ya sobradas pruebas?

Hoy son doscientos, es verdad, pero si seguimos haciendo tan malamente los deberes, mañana podrían ser muchos más de doscientos mil. Y los efectos del ciclón Idai tampoco son para confiarse. Esperemos al balance final. «La realidad es mucho más dantesca de lo que cuentan. Es una tragedia impresionante y terrible», explica el presidente de Cáritas y obispo de Nacala. Y nos informan también de que hay más de un millón de damnificados.