Cuando cualquier chorrada es genial

Esto empezó donde empieza casi todo: en las películas y series americanas. Nuestro mimetismo con lo que se lleva en Estados Unidos es una cosa mecánica. Si las 'estrellas' dicen de pisar la alfombra roja con calzado deportivo (aunque el traje siga siendo elegantísimo), en seguida nos ponemos aquí los bambos con el smoking. Es como una fatalidad.

También copiamos el lenguaje. Por ejemplo, el uso masivo de la palabra 'genial'. Hasta no hace mucho, genial era el descubrimiento de la penicilina por don Alejandro Fleming o la teoría de la relatividad que se sacó don Alberto Einstein de su privilegiada mollera. Hoy en día, cuando alguno pregunta: '¿Quieres una cerveza'?, el otro contesta: '¡Genial!'. En el cine importado de donde Trump, cualquier chorrada es genial. En el discurrir de una peli importada de allá, puedes contar así como de quince a veinte 'geniales'.

El caso es que, bien mirado, a los de por aquí nos suena chocante. Y a pesar de ello usamos el genial como el que lava, es decir con naturalidad. Se me dirá: 'Oye tú, listillo. Una de las acepciones del diccionario define genial como 'magnífico' y 'estupendo'. Esto es muy cierto, aunque el significado principal, como todo el mundo sabe, es 'lo propio del genio'. ¿Y qué es lo propio del genio? Pues la penicilina, la relatividad, el autogiro, el submarino, el paparajote, la morcilla de cebolla y el pastel de carne, por señalar unas cuanta genialidades.

Lo que acabo de mencionar tiene usía. No así que te inquieran: '¿Salimos a dar una vuelta?' y te contesten: '¡Genial!'. ¡Hombre, no! O que anuncies en una reunión familiar: 'Voy un momento a orinar', y la respuesta sea: '¡Genial!'. Y ya, en el colmo de los colmos, que si te preguntan: '¿Sabes que tenemos otra vez elecciones generales?', respondas: '¡Hombre! ¡Lo veo genial!'. Sé bien que estas consideraciones no van a ninguna parte. Carecen de futuro. Porque, en la llamada sociedad de la información, 'lo que se lleva' manda mucha romana. Salirse de parva se hace más cuesta arriba que seguir dócilmente las modas.

-Bueno, ¿y qué? Si le dijese que en mi persona mando yo, ¿usted cómo lo vería?

-¿Servidor? ¡Genial!