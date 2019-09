Charlot ya no tiene quien le escriba Los humoristas que alegraron nuestras vidas no conmueven a los adolescentes GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 4 septiembre 2019, 17:30

Decíamos ayer que los zagales de hoy en día no son ni así, ni asá, sino lo que da la mata. Mucho me temo que, tal como anda el mundo (tan afectado por huracanes de toda índole), los chavales deberán enfrentarse a problemas nuevos y complicados. Y eso es algo que conviene hacerlo echándole a la vida su miaja de humor. Lo digo porque, si se tomasen demasiado seriamente todo lo que ha de venir (y peor si lo hacen con la seriedad del burro), mucho me temo que lo pasarán muy mal. Y no es eso lo que queremos para ellos. Ni, la verdad sea dicha, tampoco para nosotros, que somos responsables de haberlos traído a semejante planeta sin consultárselo.

La cosa es que, aprovechando que tampoco en agosto se formó Gobierno, realicé un experimento entre un puñado de jovenzuelos. No sin antes, todo hay que decirlo, empeñar todas mis fuerzas para conseguir que dejaran de mirar el móvil y me mirasen a mí. Quería yo saber cómo andan de capacidad para reír (o cuando menos sonreír) con aquellos personajes tan graciosos que hicieron que sus padres (y también sus abuelos) nos revolcáramos de la risa que nos producían.

De modo que los coloqué por grupitos delante de la pantalla y yo mismo les ponía delante las actuaciones de nuestros humoristas más eficaces y, por eso mismo, aclamados. El resultado me dejó de piedra. Nuestros muchachotes respondieron como quien oye llover. Indiferentes de toda indiferencia ante las mejores escenas de los cómicos más aplaudidos. Antes de eso, les pregunté si les sonaba Charlot, el Gordo y el Flaco, Tip y Coll, Gila o Cantinflas, entre otros. Como los críos son rabiosamente sinceros, ninguno me respondió que sí.

-¿Pero ni siquiera conocían a Jaimito?

¡Ni siquiera! Les puse entonces la escena de Charlot, en 'La quimera del oro', comiéndose una bota con tenedor y cuchillo. Ni se inmutaron. Les presenté a Gila contando aquello del cañón que no tenía agujero. Y tres cuartos de lo mismo. Nada, que no reaccionaban. Así es que les dejé que regresaran a sus móviles. Y vi (con mucha desilusión) que en sus rostros inocentes brillaba por fin la plenitud.