Cambiar de hora, ¿para qué? El encoñamiento con el 'Brexit' impide a la Unión Europea decidir GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 9 abril 2019, 01:47

Vale. Ya hemos cambiado la hora, tal y como se nos ordenó. -¡Oiga, nadie le obliga a usted! No me obliga, pero tampoco me deja de obligar. A ver: ¿acaso no me someto? ¿Voy a estar yo haciendo las cosas a una hora y los demás a otra? Eso no puede ser. Es imposible ir a la contra de la mayoría. Si la mitad de los españoles dijera 'a las cuatro' y la otra mitad 'a las cinco', siempre podrías elegir entre los unos o los otros. Pero eso no se da, que yo sepa. Aquí, todo fiel cristiano (y los infieles lo mismo), en llegando las dos, movieron la aguja hasta situarla gratuitamente en las tres. En este asunto carece de sentido que cada uno haga de su capa un sayo.

Precisamente por eso, porque debemos ir todos como ovejas al matadero (según nuestro recordado Castillo-Puche), no cabe salirse de parva. La Unión Europea se encargó de acordar (y ese acuerdo afectaría a todos sus miembros) si quitábamos o no esto del cambio. Pero, claro, como están encoñados con lo del 'Brexit' -que se ha convertido en la May de nunca acabar-, ahora dicen que necesitan más tiempo para decidir. Y no un año, ni dos...

-¡Qué personal más gandul, pijo!

¡Calle usía! No vaya a ser que lo empapelen por delito de odio. (Aprovecho la ocasión para responder a los numerosos que me preguntan la razón por la que llamo al lector, no de usted, sino de usía. Es muy sencillo, hasta el punto de que muchas otras personas no requieren respuesta. Para mí, el lector, ahí donde lo ves, tiene usía. ¡Y no hay más que hablar!, como decía el impetuoso Fraga).

Pero volvamos a la hora, que es nuestro tema. El Ejecutivo europeo realizó una consulta. Y de los cuatro millones y medio largos de opiniones que recibió, el ochenta y cuatro por ciento de las mismas eran contrarias al cambiazo de la hora. ¿Cómo es posible -me pregunto estupefacto- que en un tiempo en que las mayorías se aceptan por décimas, ese ochenta y cuatro por ciento no mande la suficiente romana? ¡Es que no me lo puedo creer!