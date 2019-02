Camarillas, 'mon amour' O el gustazo frustrado de ir a Madrid antes y por su sitio GARCÍA MARTÍNEZ Sábado, 9 febrero 2019, 01:31

Después de tantos años -que no dudaré en calificar como desidiosos-, se nos viene diciendo (e incluso insistiendo) que la famosa variante de Camarillas está ya a punto de caramelo. Pero, claro, como la dulcería no acaba de tocar nuestros labios, la gente no hace caso de esos mensajes optimistas.

-Pero, vamos a ver, ¿para qué sirve la camarilla esa, si puede saberse?

Verá. No se trata propiamente de una camarilla, que eso sería tremendo. Lo que se pretende, dicho a lo basto, es que las vías se alejen del embalse de Camarillas, para que los trenes con Madrid puedan circular a sus anchas. Si será importante el tema que, de haberlo solucionado en su momento, a lo mejor ni nos habría hecho falta el AVE.

-¡No joda usía!

Lo que le digo. Con lo de Camarillas enderezado y electrificando la línea desde Cartagena hasta Albacete, ninguna falta nos haría que nos mandaran al Deseado por Monforte y Orihuela.

-¿Quién es el Deseado ese que dice?

Pues verá. El Deseado histórico fue Don Fernando VII, un pésimo rey que llevó de culo a este pobre país, hasta el extremo de tener que echarse la gente a la calle y expulsar a los franceses. Este Deseado resultó ser a la postre un indeseable. Aquí en Murcia hemos tenido varios Deseados de los más deseadísimos: el Trasvase y el AVE. Y la experiencia con uno y otro nos ha traído mil un disgustos.

Dicen que la variante de Camarillas está ya terminada del todo. Pero se dan dos circunstancias. Una es que ya no se lo cree nadie. Y otra, que si no se hubiera retrasado tanto, hace ya muchos años que nuestra pobre provincia estaría bien empalmada, valga la expresión, con Madrid.

-¿Y no haría falta el AVE de Monforte?

Ninguna falta. Nosotros estaríamos yendo a la Corte tan ricamente en nuestro tren de siempre, que se inauguró hace ya más de siglo y medio. Aparte de que el AVE como tal AVE ya no mola tanto como al principio. Está superado, como si dijéramos. En estos tiempos tan cibernéticos, el mejor Deseado para los murcianos sería el Tren Bala, como lo llaman.

-'Dende' luego.