Calzada compartida o peligro de la vida En ciertas calles, la bici y el coche se dan codazos para circular GARCÍA MARTÍNEZ Sábado, 2 febrero 2019, 01:08

No es un servidor de los que viajaban en aquellos 'haigas' americanos de los cincuenta, que -al ser tan enormes- casi rozaban las fachadas. Aunque es verdad que ciertos vehículos modernos (junto con las camionetas) pasan lo que se dice justitos por ciertas calles de la Murcia capital.

En estas estábamos cuando la municipalidad decide señalar en los carteles la 'calzada compartida' por coches y bicicletas. (Conviene detenerse un instante, aunque sea una obviedad, en recordar que -a la hora de darse codazos circulatorios los conductores y los ciclistas- quienes salen perdiendo son estos últimos). Me refiero a ciertas calles de Murcia que configuran el casco antiguo. Algunas son tan estrechas que hasta carecen de aceras. Y da miedo ver cómo las bicis y los vehículos de cuatro ruedas intentan tirar para adelante sin rozarse en el intento. Y ello porque, en cuanto te dislapices una miaja, tendrá lugar el inevitable accidente.

Uno de los trayectos que más miedo da mirarlos (y, sobre todo, frecuentarlos) es el de la callecica de Riquelme, en el tramo que desemboca en San Pedro. Da lo mismo que la autoridad avise de que se trata de una calzada para compartir y hasta dibuje en el pavimento unas rayas rojas a las que someterse estrictamente. Quiero creer que todavía no se ha producido ninguna desgracia de mayor fuste. Pero, a mis cortas luces, me temo mucho que cualquier día ocurra lo peor.

Puede que me equivoque con la premonición, por aquello de que la edad provecta hace al viejo temeroso. Pero después de ver que, incluso en las vías amplias, hay a veces conatos de fricción entre bicis y coches, uno sigue en sus trece de que algunas concretas 'calzadas compartidas' constituyen peligro de la vida.

Para evitar lo anterior, la Dirección General de Tráfico tiene el propósito de rebajar la velocidad permitida en los trayectos de las ciudades. Se habla de treinta y hasta veinte kilómetros por hora. Y yo me digo que, si no hemos sido capaces de hacer lo fácil -usar el cinturón, poner el intermitente y no superar los máximos permitidos-, ¿podremos hacer eso tan difícil que es circular como las tortugas?