El calorazo que viene Y otros aún peores que vendrán, si no los frenamos a tiempo GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 1 julio 2019, 22:05

Cuando, como viene sucediendo, se producen rarezas climáticas, los de la tele se echan a la calle y preguntan al personal. Hasta la fecha, las respuestas que nos llegan podríamos calificarlas de neutras. O ingenuas. O complacidas: «Hace un tiempo genial», dicen, aunque sea impropio. Lo más gordo que se ha oído decir es: «¡Hay que ver!».

Hoy es miércoles, festividad de San Pelayo. Estamos en la jornada previa al calorazo que se anuncia para los próximos días. Por fin, anteayer, una señora (entre los encuestados acerca del clima) dijo por la tele: «¡Estoy asustada!». Vaya, menos mal. He aquí la sensatez. No se trata de ser alarmistas, sino de hacer algo juicioso para atenuar los efectos (unos previsibles y otros no) del cambio climático.

El tórrido ambiente que nos agobiará a partir de ya, ¿servirá para que Quien Corresponda, o sea las autoridades (tanto las que andan pactando como las que también) tomen de una jodida vez cartas en el asunto? Nos vamos a colocar por encima de los cuarenta grados a la sombra. Son muchos grados, ¿eh? Es verdad que ya los hemos soportado en otras ocasiones. Pero es que ahora se dan circunstancias nuevas y sorprendentes. No será solo aquí en Murcia, ni en Sevilla o Córdoba, donde el termómetro se vuelva loco de calentura. Lo más chocante, por decirlo así, es que el calorazo afectará a provincias donde 'no toca'. Quiero decir en lugares donde lo normal es mantenerse ocho y diez grados por debajo de las zonas que, de siempre, fueron más cálidas dentro de la Península.

Esto que acabo de decir no es un invento del periodista para animar a los lectores a ponerse a cubierto, que ya cada cual se buscará las mañas, por la cuenta que le trae. Lo vienen diciendo, hasta la saciedad, los hombres (y las mujeres) del tiempo. ¿Y qué? ¡Pos na! A verlas venir y que la Magdalena te guíe.

Anda que, entre la carabela portuguesa (todo lo contrario de la Estudiantina Portuguesa), el mosquito tigre (más peligroso que el de Bengala) y la ola de calor que se nos viene encima, ¡vaya un veranico gracioso que nos va a servir la autoridad competente!