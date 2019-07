Lo 'caga' falta Recordando a Fernando VII, por no tener nada mejor que hacer GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 22 julio 2019, 21:38

Muchos se empeñan en hablar mal de los políticos. Como si no los hubiera iguales y hasta peores en otros sitios. Una vieja teoría dice que la política es pérfida en sí misma. Que atrae a las personas inoculándoles (en forma de 'lavativa política') no se sabe qué venenoso filtro, que las mantiene atrapadas en su red hasta el final de las legislaturas. Y no pueden escaparse, aun cuando quisieran.

-Como los michirones de toda la vida.

Bueno. Tampoco es eso. Ocurre que, hablando de los políticos, se me ha colado otra temática asimilable -la michironada-, pero que 'hoy no toca', como dijo aquel. Mencionaré a un político con malísima fama, a pesar de que, al principio, el pueblo súbdito lo llamaba El Deseado. Aludo a Fernando VII, a quien hoy en día mucha gente lo tiene por un genares. La cosa es que dio alas nuevas a la Inquisición, se largó a Francia y consintió que Napoleón pusiera como rey de España a su hermanico (digo el hermanico de Napoleón, no de Fernando). Por si le faltaba algo, este nazareno era un absoluto en creencia y practicancia, que no tuvo inconveniente en fingir que acataba la Constitución de 1812, llamada también la Pepa.

-¿Y por qué la Pepa, joder?

¡Pero, hombre, no se enfade! Lo primero de todo, porque somos españoles-españoles. Y luego, porque la aprobaron un día de San José.

-¿San José Artesano?

¡No, coño, esa es otra película! Es como si la Constitución del 78 se llamara la Tomasa, pues entró en vigor en la festividad de Santo Tomás Becket. Y menos mal que no se adelantaron un día, que era (¡válgame Dios Señor!) el de los Inocentes. ¿Se imagina usted? En fin, motes aparte, el dicho Fernando VII no era precisamente una perla en el muladar, sino que fue mucho más muladar que perla.

Sin embargo, el hispanista británico Raymond Carr, que lo ha estudiado a fondo, escribe de él que «martirizado por la gota, sencillo hasta la austeridad y, contrariamente a las afirmaciones de los liberales, querido por sus servidores, fue un contemporizador por naturaleza». Esa sería la palabra: contemporizador. Dicho de una forma más expresiva y castiza: «Lo 'caga' falta».