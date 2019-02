Los caballeros las prefieren... mayores Es lo mejor que podría pasarle al ideal feminista GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 26 febrero 2019, 01:16

Me llegan noticias de que cada vez son más frecuentes las parejas en las que la dama calza más años que el caballero, contrariamente a lo que manda la tradición. Cuando Franco y los reyes godos, la norma no escrita recomendaba que el caballero fuese dos años mayor la dama. Tampoco muchos más, visto que el tío envejece y fallece antes.

Las revistas traen ejemplos internacionales de cómo estos emparejamientos se están poniendo de moda. Hablan de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, Elsa Pataky y Chris Hemsworth o Heidi Klum y Tom Kaulitz. (De los dichos, solo me suena la Pataky, con lo que se demuestra que es cierto aquello que decía yo sobre el macho: que se hace viejo antes y, durante la vejez, ya no se entera de nada).

Según cuentan, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Necesita estar acompañado, principalmente, de dos cosas movibles: el telefonillo y el auto. Y ahora nos preguntamos si es lo más oportuno y apropiado que, en los enlaces sentimentales, la mujer tenga más edad que el hombre. Ignoro qué opinan los sociólogos (y también los politólogos) sobre este particular. Me permito decir aquello de: '¡Cuidaaaado!'. Porque, si se lograra pronto la deseable igualdad de género (la de número y caso se nos daría por añadidura), el empoderamiento -¡je!- femenino alcanzaría cotas insospechadas.

Una vez igualados hombre y mujer (lo mismo en derechos que en obligaciones), la real realidad será que ella quede muy por encima de él. En todo o casi todo. No nos engañemos. Por su propia naturaleza, la mujer tiene más capacidades que nosotros. Y esto es así por mucho que disimulen para evitar que el tiaco se sienta humillado. Insisto. Una vez que los chicos y las chicas estemos en pie de igualdad y (en lo tocante a matrimonios y asimilados) sean ellas un poco mayores, la distancia entre poder masculino y poder femenino será abismal. A favor de las mujeres, desde luego.

Cásense o arrejúntense, pues, las chicas con chicos algo más jóvenes que ellas. Y alégrense ellos porque, cuando eso ocurra, las féminas resolverán todos los problemas y los payos viviremos de puta madre tumbados a la bartola.