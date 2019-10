La Caballé, un año después

Me estoy tomando un whisquicico (dos dedos de nada), en homenaje a la Caballé. La cosa fue que, este lunes pasado, llevé a mi mujer al Mercadona. Quería comprar arreglo para una sopa de pescado con picatostes. Se conoce que pensó: 'Pues voy a hacerle a este hombre una bullabesa, que le irá bien a su precaria dentadura'. Mientras la esperaba en el coche, la Radio Clásica me recordó que, el domingo anterior, San Bruno, se cumplió un año de la muerte de la Caballé. O sea, desde que se independizó de este mundo sin molestar nadie.

La chica que lo rememoraba estaba hablando persuasiva: el tono, las cadencias... Logró meterme en la nube del recuerdo emocionado. La Caballé caía bien. Con aquella risa suya. Tan cantarina. Era un gorjeo de cascabeles. Me sentí absorbido por la solemne música que enaltecía al discurso, ya que sonaba divina. Me era tan familiar. Y acompañadora, aunque no me veía capaz de identificarla.

A todo esto, mi coche enfrentaba el morro al de una camioneta. (Pero, oiga usted, Iveco no pega nada con la situación: Pegaso era mucho mejor, dónde va a parar). Andaba en obras el supermercado y el vehículo estaba allí por eso. En la fachada luce un rótulo llamativo: 'Aparcamiento Clientes'. Pero yo estaba fuera, en la calle. Un delgado poste metálico reserva estacionamiento para carga y descarga. Vienen por la acera dos operarios, con casco y chaleco amarillo, como si fueran a despachar con mesié Macron. En la media mañana manda una demasiada y cansina calentura.

No cuento este devaneo por epatar -no soy de esos-, sino porque lo sentía todo (el aniversario) desde el éxtasis. También pasó por allí una adolescente negra con un negrito pequeño y otro chico blanco. Pero mi espíritu flotaba en no sé qué nieblas. La voz sugerente de la locutora, la música tan bien traída y mi cabeza (como si fuera de corcho) totalmente subyugada. En un momento dado, la Caballé cantaba: 'Tempra tu de cori arde / Tempra ancora lo zelo audace'.

Y así hasta que salió Pepa con el arreglo, y nos volvimos para casa en silencio (a no más de treinta por hora), escuchando a Monserrat, la diva durmiente.