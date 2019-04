Se busca joven con aspiraciones Para estudiar en la Universidad y hacerse un hombrecico GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 8 abril 2019, 21:21

Visto que el descenso de la natalidad que se padece en España corre que vuela, las tres universidades murcianas (UMU, UPCT y UCAM) se han puesto en pie de captación de jóvenes en flor. Y he aquí que han contratado al viejo Diógenes para que, linterna en mano, localice muchachos y muchachas que quieran ser algo en la vida.

La circunstancia murciana tocante a gente dispuesta a nacer está siendo, de momento, mejor que la del resto de España, donde ya se padece una baja significativa de alumnos en edad de merecer las enseñanzas superiores. Mas -comoquiera que el censo de los españolitos nuevos pudiera resentirse también entre nosotros-, antes de que el asunto se encone, ya se están poniendo los medios para que los alumnos de la secundaria (y hasta los zagalicos de la primaria) se hagan a la idea de que en la Universidad les aguarda una posibilidad cierta de mejorar su futuro.

Esto me recuerda lo que pasaba en otro tiempo con los bancos. No los de sentarse en las aulas, sino los que manejan los dineros de la gente. En los años cuarenta, cincuenta y parte de los sesenta, sobre poco más o menos, para obtener un préstamo bancario (aunque fuese a costa de un interés abusivo) hacía falta dios y ayuda. Que te lo dieran equivalía a poner una pica aún más allá de Flandes. Las entidades -¡je!- solo soltaban la pasta cuando demostrabas que tenías incluso más dinero que ellas. Era lo que llamaban 'adecuado nivel de solvencia'.

Por lo mismo que acabo de decir, cuando salí por primera vez al extranjero (y hablo del caso concreto de Alemania) me quedé con la boca abierta. Supe, para mi asombrado desconcierto, que los bancos de por allí buscaban a quien prestarle, como si fueran Diógenes dinerarios. Y lo hacían de casa en casa, como aquellas señoras del 'Avon llama a tu puerta'. Es que no me lo podía creer.

Acordarse de los tiempos en que meter a un hijo en la Mater era un privilegio casi inalcanzable. Nadie podía imaginar que, alguna vez, tendría la Universidad que encender la linterna y tirarse al asfalto para encontrar alumnos. El 'wanted' famoso, vaya.