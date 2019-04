La 'borrasca regadora' tiene su miga Como no hay precedentes, pudiera ser hija del cambio climático GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 1 mayo 2019, 00:36

El caso es que ya lo dijimos aquí el lector y yo (y no porque seamos más listos que nadie). La última borrasca -a pesar de su hosquedad y de lo que tuvo de dañina- nos ha traído unas lluvias pero que muy de agradecer, las cosas como son. Ya entonces comentamos: 'Pues, oye, a ver si va a ser ahora el puto cambio climático el que nos traiga el beneficio del agua'. Digo en tan buena medida como lo ha hecho en esta ocasión.

Estas consideraciones no eran las del experto en la temática meteorológica, sino las de simples observadores de nuestro entorno. Pero, mira tú por dónde, nos encontramos con una noticia en 'La Verdad' que dice literalmente: 'El temporal que azotó la Región en Semana Santa no tiene precedentes históricos'. O sea que no íbamos tan desencaminados. Porque quien firma el dato es la Agencia Estatal de Meteorología, que algo sabe de esto.

Así es que hubo, efectivamente, una paradoja. La de que el cambio climático, tan negativo, nos ha proporcionado (al menos por esta vez) un beneficio del que andábamos necesitados por aquí más que el comer. Es verdad que, además de eso, nos trajo inundaciones y la imposibilidad de sacar los santos. Ambas cosas duelen (y no solo a los nazarenos). Pero, en una Murcia donde cada gota de agua que cae (lo malo es que sea poquica) produce una flor, esta lluvia merece que se le otorgue la Medalla de Oro de la Región.

La Aemet, como la llaman para abreviar, confirma que nos cayeron encima ciento quince litros por metro cuadrado (si lo miras bien, una bicoca). Y añade: «No es posible hallar un episodio con la mismas características en ningún mes de abril anterior». Lo cual viene a decirnos que el suceso tiene caracteres de estreno absoluto.

-Igualico, igualico que el exitoso Entierro Infantil de la Sardina.

O de la Sardina Infantil, si aceptamos que la que ardió en La Glorieta fue Sardinilla.

-O Sardinilla de Peral, que dijo el otro, pues que se acicaló en plan submarino.

Entonces, ¿qué? ¿Hemos de concluir que el cambio climático es cosa excelente? Pues no. Porque eso sería temerario.