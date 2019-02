Bolsillos tobilleros para los móviles Se cumple así el consejo de que estén lo más lejos posible de la cabeza GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 28 febrero 2019, 02:34

Señor, Señor! No ganamos para sustos, en este mundo tan tecnificado. Acabo de saber que los móviles están siendo estudiados por los expertos, para saber (a ciencia cierta) si son perjudiciales para la salud.

-Pero, joder, ¿a estas alturas nos vienen con esas?

No se me escandalice el lector. Sabido es que hoy todo se analiza.

-Sí. Pero a su debido tiempo. Digo antes de poner el chisme a la venta.

Ya. Aunque, en este mundo de ahora, ya sabe usted que caminamos muy deprisa. Y otra cosa absolutamente innegable: que todos los melocotones tienen un hueso. Es la eterna lucha entre el pro y la contra. (Decimos que el matrimonio es algo gustoso. Pero siempre que los cónyuges no se tiren el televisor a la cabeza).

La cuestión es que los móviles sueltan radiactividad. Esto ya se dijo al principio, aunque con sordina. Para no asustar, vaya. Por eso nos aconsejan que no llevemos el chisme cerca de la cabeza. Más que nada por si las moscas. Esto lo veo yo muy bien, para no hacer todavía más cierto aquello de que las perolas no están buenas. Lo que no consigo explicarme es que, sabiendo eso, las instancias (o sea, la industria y su márquetin) no hayan ideado una especie de bolsillo-tobillera, en la parte más alejada del cerebro (como son los pies), para llevar el móvil. Me imagino que todo se andará.

También se nos recomienda limitar el número de llamadas, aunque la verdad es que el móvil pasa una buena parte del tiempo sin llamar a nadie. (Lo normal es recibir información, escuchar música y hacer bonitas autofotos). Conviene usarlo, además, donde haya cobertura bastante, para que el aparato no tenga que emplear demasiada potencia. En fin, peplas son, pero es que todo en esta vida tiene dos o más caras.

-¿Y no podríamos nombrar un relator?

Pues no le diría que no. Esta de relator es una profesión que, de ahora en adelante, pudiera tomar mucho copero. Lo que sea sonará, como se suele decir. Sépase, mientras tanto, que ya circula por ahí una lista con las diversas marcas de móviles, explicando la radiación que emiten.