Bautizo de susto en Corvera En la aviación, pasmarse alguna vez es algo consuetudinario GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 1 abril 2019, 21:22

Desde que se inauguró el aeropuerto de Corvera, poca tinta ha corrido acerca de su funcionamiento. Tanto silencio -que quizás duraba ya demasiado- era indicio de que todo iba bien. Que los aparatos estaban despegando y aterrizando sin batacazos. Es lo que cabía esperar de un proyecto que necesitó casi un siglo para ponerse en marcha. O sea que, por ese lado, nada que objetar.

Y, sin embargo, este viernes pasado, un avión que salió del Juan de la Cierva para dirigirse a Londres, tuvo que aterrizar en El Alted, digamos que como quien se quita avispas del culo. No lo titulan aterrizaje forzoso, pero sí conveniente. Dicen que, nada más levantar el morro, unos pájaros se colaron en un motor. Si buscásemos un culpable, todas las papeletas nos llevarían hasta el halcón.

-¡No joda!

Hombre. Lo que yo le diga. Los aeropuertos (sobre todo cuando son pajareros) tienen en nómina uno o varios halcones, encargados de mantener limpio el espacio aéreo. De forma que, si una torcaz aparece por allí dando el follón, estas rapaces se la cepillan en un santiamén. La pregunta fetén sería: ¿Por dónde andaba esa noche, sobre las veintiuna horas treinta minutos, el puto halcón de guardia de Corvera? Porque en el pajarraco está la clave de la consabida investigación.

-Habrá que esperar a lo que diga la caja negra.

¡Que caja negra, ni que nada! Eso es solo para cuando un avión se estrella. En nuestro caso, afortunadamente, no pasó nada más allá del inevitable acojone. La caja esa no te podrá decir dónde estaba el halcón. Tomándose algo en la cafetería, desde luego que no. La gente lo habría detectado en seguida. Tú entras a tomarte un café con leche y te topas con un halcón en la barra (pues las palomas prefieren las mesas para picotearte la ensaladilla, como sucede en las terrazas de los bares de Murcia) y te apercibes de inmediato de que se trata de un halcón.

Tonterías aparte, lo que digo es que (como cualquier aeropuerto que se precie) este de Juan de la Cierva estaba pidiendo a gritos un incidente. Y ahora podemos congratularnos de que haya sido nada más que un episodio tipo susto.