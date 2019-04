La barca impasible Repensar Murcia navegando el Segura o una cosa que esté bien GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 10 abril 2019, 02:13

No es el Támesis, de acuerdo. La verdad es que no se me ocurre a mí (ni creo que a 'naide', por muy murcianístico que sea) comparar al nuestro con el caudaloso río británico. De Dios está que cada uno deba conformare con lo que tiene.

Desde hace nada navega por el tramo capitalino del Segura una barca, cuyo divertido discurrir comprende desde los Molinos hasta la Fica.

-Y luego, ¿qué?

¡Coño! Pues al revés: desde La Fica hasta los Molinos. Es de cajón. La embarcación ya trabajó en el lago del Retiro madrileño. Quiero decir que no es una recién botada, sino que sabe de qué va el tema. Tampoco es de esas menudas, que las mal llevas tú mismo con los remos. Y le caben cuarenta sentados y setenta de pie.

-Yo prefiero ir sentado.

Eso ya se hablará. Como dijo el otro, ¿qué ganamos con adelantar acontecimientos? Esta nueva distracción, yo la tengo por buena. Y no es nada peligrosa. El alcalde Ballesta hizo el viaje inaugural. Y todo debió de ir bien, pues lo tuve cerca en el homenaje a mi Pedro Soler, en Verónicas (donde bordó un breve, hermoso y sentido parlamento), y lo vi seco.

-La verdad es que ha perdido kilos con ganas.

No me refiero a seco de carnes. Digo que no estaba mojado, por lo que deduje que la aventura fluvial había sido exitosa. Esto de contemplar Murcia desde el río, merece una consideración más próxima a lo filosófico que a lo turístico. Los murcianos tenemos una idea (la que sea) acerca de la Murcia que se percibe frecuentando sus calles. Sería interesante mirarla desde una perspectiva diferente, como es la que proporciona el río. Una visión nueva, en fin, que nos permita repensar la ciudad. (La imagen que tenemos hogaño quizás esté gastada por el uso).

En una palabra: observarla como si fuera la primera vez. Quizás alcancemos, despojados de los viejos prejuicios, conclusiones novedosas y enriquecedoras. Para mejor saber dónde vivimos realmente. Y gozarnos en las sensaciones que nos produzca interiorizar un paisaje urbano distinto. Desde la barca impasible, sosegada la mente, ora hacia la Fica añorada, ora hacia los Molinos manterolos, así sea.