Bajarse al río La mota de la margen derecha ya está para pasearla GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 25 julio 2019, 00:47

Cuando servidor era un zagal... -¡Vaya, hombre! Ya estamos otra vez con el anuncio de que usted, antes de hacerse mayor, fue chiquillo.

Perdóneme el lector la insistencia (ya que no la existencia), pero es que, si se lo digo como lo siento, mi patria es mi infancia. Eso me lleva a que no pueda apartarla del recuerdo. Y cuanto más va distanciándose (debido a mi vejez), más me empecino yo en evocarla.

La cosa es que, en aquel tiempo, la gente de la capital y quienes veníamos de los pueblos practicábamos la liturgia (hoy bastante en desuso) de asomarnos al río desde los pretiles del Puente Viejo. A veces se formaba una verdadera colección de curiosos, hasta el punto de que era preciso pedir la vez, como en Verónicas. Un apacible Segura nos llamaba (y más aún en una tierra donde las aguas claras gozan de tanto prestigio) desde su apacible discurrir urbano. Lo cual suponía distracción muy saludable para los que padecen de ansiedad. Tras pasar un rato contemplando la corriente desde arriba...

-Te entran ganar de orinar, ¿verdad usted?

Bueno, sí, pero eso es normal. No hace falta traerlo aquí a colación. Yo quería decir que apetece bajar. Ponerte a la vera misma del refrescante cauce. Y mirarlo de tú a tú. Pero, claro, ¿quién se arriesga? Sobre todo entre los provectos y los niños de teta.

Bueno, pues, desde ahora, se puede. Sin peligro y a satisfacción. El proyecto Murcia Río le concede al paseante el regalo de caminar por la mota de la margen derecha, desde los Molinos hasta la extinta Fica. Ha quedado abierto al público un ameno camino de kilómetro y medio, pintado y perfumado por el verdor de los baladres y otras plantas del terreno.

Cuando uno vaya solo y tenga necesidad de hablar, podrá hacerlo con los patos. Ellos han viajado tantas veces la plana fluvialidad, que están en disposición de entablar amistosa charla con el paseante. Si este se acompañara de dama, sepan las parejas que el lugar resulta de lo más a propósito para pelar la pava. Y si es que circulan en grupo, respondan con alegres cánticos al reclamo de una Naturaleza municipalmente recuperada.