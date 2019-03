El armario como arma arrojadiza Si buscas un producto en internet, quedarás jodido de por vida GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 11 marzo 2019, 21:20

Si alguien se piensa que la cibernética es la solución a nuestros seculares problemas, se equivoca. En esta vida, todo encierra una pepla, lo mismo que los melocotones esconden en su interior un hueso duro de masticar. Lo vengo a decir por una experiencia muy molesta que he tenido con el internet. Quienes saben de esto dicen que la culpa es de los algoritmos. Pero este servidor ignora quién pueda ser ese señor Algoritmo. Ya el nombrecico me parece a mí algo más que sospechoso.

Esto fue que mi mujer necesitaba comprar un armario 'online'. Y como ella se figura que yo me manejo bien en el ordenador, solicitó mi mediación esperando que rendiría frutos. Así es que me puse y 'entré' en una tienda de muebles de esas que venden a distancia. Total que, después de mucho navegar, encontramos uno -alguno muy simple y de andar por casa- que le pareció a ella económico y práctico. Así es que lo pagamos, nos lo mandaron (nunca los envían antes de pagar) y se acabó la película. O eso creía yo porque, como sabe el lector, soy bastante ingenuo.

La cosa fue que, justo a los pocos minutos de la operación, apareció en la pantalla de mi ordenador -que, sin embargo, es modestito- una avalancha de tiendas, nacionales y extranjeras, ofreciendo todo tipo de armarios. Pero, mire lo que le digo, una exageración. Desde entonces, en cualquier digital al que echo mano (para estar mínimamente informado de por dónde anda Pedro) se me llenan los ojos de armarios, como si estos fueran constelaciones. Con puertas, sin puertas, con cajones, sin cajones, de colgar en la pared, de apoyar en el suelo, altos, blancos, caoba... ¡Dios, qué locura!

Y no es eso lo peor. Lo más inquietante es que se me está poniendo cara de armario. Me lo he visto al afeitarme. (Yo es que soy uno de los cuatro o cinco españoles que no se han dejado barba). Sospecho que mi mujer se ha dado cuenta, pues, joder, me mira como una esposa mira a un marido armario. Preocupada.

-¿Y cómo es usted? ¿Con cajones o sin cajones?

¡Con dos cajones! ¡Ya lo creo!