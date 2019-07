Aquellos litines del cuplé Hay remedios de otro tiempo que merecen un recuerdo GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 8 julio 2019, 22:19

Los avances técnicos y científicos no son exclusivos de los tiempos actuales. Conviene saber que el invento de la rueda tuvo lugar 3.500 años antes de Cristo. Si no existiera la rueda, no diré aquello tan manido de 'habría que inventarla', pero ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Te imaginas que todo lo que rula no gravitara sobre una cosa redonda, sino cuadrada?

-¡Hombre! Era usando la rueda y los trenes murcianos nunca dejaron de ir a saltitos. O sea que ya me dirá usted.

Desde luego. Quiero expresar con esto que, sobre las invenciones de antaño, se han ido apoyando las invenciones de ahora. Acordarse, sin ir más lejos, del aparato del Flit. En su momento fue genial. Tú le dabas para dentro y para fuera, y las moscas, primero salían echando leches, hasta que, a lo último, doblaban como toro en albero. A mí, el aparato del Flit es que me chifla. Reconozco que el móvil está bien, pero ¿cuántas moscas mata un chisme de estos? En realidad, ninguna. O una, si es que se lo tiras a la cabeza y aciertas. Aun así, te sale cada mosca por un ojo de la cara.

Otro invento que me encanta es el agua de litines. Anteayer me la topé en un supermercado y me compré un paquete de sobres, cuyos polvos (con perdón), al echarlos en un litro de agua, dan lugar al fundamento de la gaseosa. Publicidades aparte, al producto resultante se le llama 'de litines', por derivación popular de Lethines. (Este debió de ser un farmacéutico inventivo, pero no consigo localizar su biografía).

Después de hacer lo que me manda el prospecto, ya dispongo en la nevera de una botella con agua de litines. Y cuando me atizo un trago, la imaginación me traslada a una niñez que, como tuvo lugar en la postguerra, no era nada favorable a que ataran los perros con longaniza. Pero aquella reacción química entre el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico (o algo parecido), dio lugar a una bebida efervescente muy placentera de tomar.

España entera se llenó de regüeldos. Esa liberación nacional de los gases reprimidos, fue el precedente de las libertades que llegaron con la Constitución del 78.