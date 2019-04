Aguas cogidas de la mano Es la manera, dicen, de que el Trasvase se sienta más a gusto GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 15 abril 2019, 21:26

Verdaderamente, agua no hay más que una. 'In illo tempore' fue el agua. Aquel chorro que manaba al lado mismo del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. ¿Me sigue el lector?

-Hombre. Seguirle, le sigo. Lo que no sé es adónde iremos a parar.

No se preocupe usted. Se trata solo de que tengamos por fin agua más que de sobra.

-¿Y la que no has de beber?

Esa la dejaremos correr por la cieca. Para el bancal. El tema es (y en ello anda la autoridad hidrográfica) hacer que las aguas de la desalación se cojan de la mano con la que viene del Trasvase. Pero, claro, si una vez cogidas, juegan al corro y cantan aquello de cuando Franco, que dice: 'Al corro Manolo, / mi padre está en los toros, / mi madre más allá. / ¡Que me caiga una culá!', habrá que deducir que mala cama tiene el perro. Porque, si un proyecto de hermanamiento de aguas termina en culá, no habrá nada que rascar. Cualquier día nos quitarían la que viene del Tajo y se secarían los mares. Esa y no otra sería la fea perspectiva. Sea por el cambio climático, sea a mala leche, que eso ya daría igual.

Ahora bien, si la canción que entonan las aguas fuera: 'Al corro de la patata / comeremos ensalada / como comen los señores / naranjitas y limones / ¡Achupé! ¡Achupé! / ¡Sentadita me quedé!', entonces el asunto presentaría mucha mejor cara. No es lo mismo caerte una culá, que comer naranjitas y limones, igualico que los señores.

-Y las señoras.

¡Vaaaale! De modo que lo que toca hacer es que las diversas aguas se pongan a jugar al corro (pero el de la patata, ¿eh?, no vayamos a joderla) justamente en Ojós, que es donde acaba el Trasvase propiamente dicho y empieza el Postrasvase. El caudal del Tajo se cogería de la manita de los que se obtienen de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco, Águilas, San Pedro del Pinatar y Alicante. Este sería el comienzo de una hermosa amistad entre las aguas propias y las foráneas. ¿Cómo lo ve usía?

-¿Yo? Pues lo mismo que el 'Brexit' ese.