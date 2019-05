El aburrimiento es salud Han descubierto que incluso ayuda a resetear la mente GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 24 mayo 2019, 03:21

Hay que ver la cantidad de cosas nuevas que está aprendiendo uno, previamente a entregarla ante Dios Nuestro Señor. Qué curioso para los viejos como yo que, en los cuatro días que nos quedan, se nos enriquezca el intelecto más que en todos los años pasados. Lástima que, como pronto estaremos criando malvas, no nos quede tiempo para transmitir a nuestros nietos (y a los lectores que todavía lo soportan a uno) todo el saber que vengo acumulando en estos días postreros.

-Resígnese usted, jefe, pues es ley de vida.

No, si eso es lo que hago. Pretendía explicar cómo acabo de saber que el aburrimiento (que siempre lo tuvimos por lamentable pérdida de tiempo) es muy sano, pues se trata de «una fuerza poderosa y motivadora, que infunde creatividad, pensamiento y reflexión inteligente». No sé cuantísimos estudios han concluido que aburrirse es sano y que no hacer nada ayuda a resetear la mente. Lo veo bien, solo que esto de resetearle a uno el entendimiento (como si fuera el ordenador o el puto móvil), pues, joder, no parece muy de recibo. Pero, en fin, lo que me interesa resaltar es cómo las ciencias...

-No diga que 'adelantan que es una barbaridad', que siempre está dando usted el follón con lo mismo, joder.

Tiene usted razón. Esta vez solo quería señalar cómo las ciencias nos cambian la idea que nos habíamos hecho acerca del mundo y sus mundanidades. Esta es la 'custión', a ver si me comprende usted. Porque, cuando uno se está aburriendo (aparte de que te aburres, ¿no?), pues que te entra como remordimiento. Esto último se debe a que te invade la sensación de que estás malgastando tu tiempo. Que ahora presenten el aburrimiento como si fuera una terapia, pues, hombre, no es que digamos que digamos, pero tampoco digamos que no digamos.

El aburrido lo pasa mal mientras se aburre. Y quien lo mira aburrirse termina aburriéndose. Al que se aburre se le pone una expresión absolutamente pesimista. Como si, cansado de vivir, estuviera decidido a morirse. Sin embargo, desde la Universidad de Harvard manifiestan que, frente al llamado 'taedium vitae', solo hay que aprender, primero, a tolerarlo y, después, a escucharlo. ¡Paparruchas!