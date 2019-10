Lo absurdo de la nata 'montada' Es esta una fijación infantil que deseaba resolver antes de morirme GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 14 octubre 2019, 21:57

Hay cuestiones que vienen dándole a uno la matraca desde la lejana infancia, pero que al día de hoy siguen sin resolverse. Y jode irse al otro mundo con esta perturbación. Estoy hablando de la nata montada. Pero no de la nata montada del Canadá, sino de la de aquí.

Tiene que haber mucha gente que le pasa lo mismo que a mí. Poner al lado de la palabra 'nata' la palabra 'montada', me parece un sinsentido. Es algo que me desconcierta. Montada lo veo bien, ya digo, para la policía canadiense, que salía en los cromos de cuando Franco.

-Esa era la Guardia Mora.

¡No, coño! ¡Qué Guardia Mora, ni qué nada! La Mora no cabalgaba en los cromos, sino en el NO-DO. También acepté siempre con naturalidad lo de montada, cuando designa a la señora que se sube (o la suben) a un caballo. El diccionario justifica nata montada, diciendo: 'Clara o nata que se bate hasta que se esponja'. Yo eso lo veo bien.

Sin acudir al Master Chef (pues si acudes te humillarán dos listillos y una listilla), sabemos que la nata contiene una tercera parte de grasa, ¿no?

-Ese que dice siempre '¿no?' -como muletilla- es el tertuliano de la tele llamado Paco Marhuenda...

Vale. Eso es verdad, pero ¿a cuento de qué lo saca el lector a relucir?

-Hombre. Yo lo hago por colaborar.

¡Ah! Muchas gracias. Pero sigamos. Cuando esa nata que decíamos la batimos bien batida, se producen burbujas de aire, que son las que hacen que se esponje... o se monte. Aquí es donde me trastorno y encocoro. Entiendo lo de 'esponjarse', pues es lo mismo que le sucede a Bob Esponja, que es amiguete. Pero, 'montarse', ¿de qué? Tendrás (si no paramos de batir) nata esponjada, pero no nata montada.

-Con lo mayor que es usted, ¿cómo le dejan escribir estas chorradas en el periódico?

Para algún lector serán chorradas. Diré más: puede que lo sean para todos los lectores. Pero, en mi caso, la nata montada constituye, como dije, una obsesión nada sublime. Y, si no me desahogo, seguirá perturbándome de por vida.

¿No podríamos cambiar, me atrevo a suplicar, nata montada por nata esponjada?