JUVENTUD POR EL CLIMA

ANTONIO ARCO Lunes, 25 febrero 2019, 21:42

En su obra de teatro 'Todas las noches de un día', Alberto Conejero despliega un himno a favor de la naturaleza, del medio ambiente, del acompañamiento obligado e impagable que los seres humanos encontramos en la flora y la fauna, en la tierra y los mares que nos alimentan, en los bosques bellísimos que nos garantizan el aire que respiramos, y en las aguas cristalinas de esos ríos portadores de vida que también, en efecto, son una metáfora de nuestras existencias, que van a dar al mar, que es el morir.

En 'Todas las noches de un día', el personaje femenino, Silvia, dice: «Un cactus. Puede aguantar. Puede esperar. Aunque queme el día y hiele la noche. Resiste. Puede aguantar la respiración. Respira para adentro. Sin hacer ruido. Para sobrevivir. Pues eso harás tú, Samuel, resistir ahí fuera». Y Samuel, el protagonista masculino, recita en otro momento: «Sí. En tu cuerpo multiplicado en todo, en las raíces, en las flores, en la luz que un año tras otro entró por esos cristales; sí, seguirás hablando, en la lluvia que ha mojado esta tierra y te ha llevado lejos. Seguirás hablando. En todos lados».

Qué belleza: la lluvia, las flores, los verdes prados de 'El cantar de los cantares', la música vivísima de los pájaros, ese viento que mece la cebada que ya sabe usted que me encanta, las cumbres nevadas, los desiertos dormidos, las selvas recónditas, la floración en Cieza, las cascadas y los huertos, la fruta recién cogida de los árboles, las estaciones cada vez más desdibujadas... Todo lo que nos hace seguir vivos, ser más felices, perseguir un futuro mejor para nuestros descendientes... Y todo lo que está en peligro, seriamente amenazado; el planeta que se nos está yendo de las manos. Qué pena lo que está pasando: que una vez que ya heredamos la Tierra de promisión con el encargo de cuidarla y hacerla nuestra casa común, la estemos dejando, al trote enloquecido que vamos, convertida en un erial, un Edén acribillado, un deambular de muertos en la hoguera del calentamiento global, un inmenso océano zombi o la prueba definitiva de que para estar más ciegos que los de 'El concierto de San Ovidio', de Buero, no es condición imprescindible dejar de ver. Es condición imprescindible comportarnos como necios; y en ello estamos.

Francisco, ahora metido de lleno, con todo el dolor y la vergüenza ajena a cuestas, en el mortífero pozo negro de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, dijo algo que me gustó, porque es cierto que con frecuencia nos olvidamos de que nosotros mismos somos tierra, y de que nuestro propio cuerpo, el mismo que nos sirve para dar de comer al hambriento, para poner un pie en la Luna y quién sabe si en Marte, para gozar de otro cuerpo y para bailar jubilosos, «está constituido por los elementos del planeta; su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura». Y eso va por todos: criaturas inteligentes y atentas a lo que de verdad importa, y tontos de solemnidad, estos últimos, por lo que parece y por lo que se ve y en tantas ocasiones cuesta trabajo dar crédito, más propensos a meterse en política para hacer carrera.

Que no es ninguna broma ya lo sabemos usted y yo: va siendo tarea urgente frenar la destrucción del planeta que nos acoge a todos; eso sí, repartidos entre sus cinco continentes, lo cual no quiere decir que necesariamente tengamos que entrar en pánico paralizante, sino al revés. Descansa ya en paz para toda la eternidad, desde hace unos días, el que está considerado padre del término 'cambio climático', Wallace S. Broecker, quien a sus 87 años se ha ido de este mundo pudiendo constatar que no andaba equivocado cuando, allá por 1975, impactó con su artículo científico titulado 'Cambio climático: ¿Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado?', en el que alertaba de que el planeta experimentaría un incremento de la temperatura por las emisiones de gases de efecto invernadero, como consecuencia directa de la actividad humana. Pues bien, tan solo unos días antes de su muerte, la Organización Metereológica Mundial (OMM) informaba de que, ¡vaya por Dios!, el planeta había encadenado cuatro años de temperaturas récord por culpa... ¡eso es!... del cambio climático, del que todavía hay una legión de bobos, algunos con mando y Casa Blanca en plaza, que se ríen con boba solemnidad dañina. Creo que también provocaría una sonrisa en el anciano científico, pero en este caso de satisfacción, ver el fenómeno que miles de jóvenes estudiantes belgas están protagonizando en defensa del clima planetario y bajo el lema 'Juventud por el clima'.

Aunque el rostro más popular es ya el de Greta Thunberg y sus 16 gloriosos años, resulta estimulante escuchar la madurez que demuestran muchos de ellos; es el caso de otro de los portavoces de las acciones pacíficas de protesta, Manon Wilmart, quien con una mezcla de elocuente realismo y necesaria esperanza y fe en sí mismo y en su generación, sostiene: «Nos dejaron un planeta en mal estado, así que es nuestro trabajo cambiar eso. Podemos hacerlo. Somos jóvenes y sabemos que podemos hacerlo». Vale, sí, son los jóvenes belgas los que han encendido la chispa, pero yo también confío en los nuestros.