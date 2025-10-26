La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así me parece

Solo para Feijóo

Moderación, cambie su discurso. Respete al adversario. Convénzase: cuando ataca despiadadamente a Pedro Sánchez, no gana votos el PP, sino Vox

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:31

Es poco probable que el presidente nacional del PP lea este artículo. Y menos aún que, si llegase a leerlo, me hiciese caso. Y no ... por el mal de altura, que suele desconectar a los dirigentes políticos de la realidad social, sino porque a los seres humanos nos gusta equivocarnos por nosotros mismos, recorrer nuestro propio camino y tropezar en nuestras propias piedras. Por eso, aconsejar a otros, intentar trasladarles las conclusiones de nuestra propia experiencia, no suele servir para nada. Sin embargo, y a pesar de todo, me siento en la obligación moral de escribir este artículo. La semana pasada, en estas mismas páginas, me refería al difícil camino hasta La Moncloa. Un amigo me ha reprochado que no fuese más positivo; que, si señalaba algunas dificultades para que Feijóo llegue a La Moncloa, también debería indicar lo que, en mi opinión, debería hacer el presidente del PP para eliminar, o al menos sortear, esas dificultades. Entiendo que mi amigo tiene razón. Así que, aunque sin ninguna esperanza ni siquiera de ser leído, allá van algunos consejos:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  4. 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  5. 5 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  6. 6 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  7. 7

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  8. 8

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  9. 9

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana
  10. 10

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Solo para Feijóo