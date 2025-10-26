Solo para Feijóo

Es poco probable que el presidente nacional del PP lea este artículo. Y menos aún que, si llegase a leerlo, me hiciese caso. Y no ... por el mal de altura, que suele desconectar a los dirigentes políticos de la realidad social, sino porque a los seres humanos nos gusta equivocarnos por nosotros mismos, recorrer nuestro propio camino y tropezar en nuestras propias piedras. Por eso, aconsejar a otros, intentar trasladarles las conclusiones de nuestra propia experiencia, no suele servir para nada. Sin embargo, y a pesar de todo, me siento en la obligación moral de escribir este artículo. La semana pasada, en estas mismas páginas, me refería al difícil camino hasta La Moncloa. Un amigo me ha reprochado que no fuese más positivo; que, si señalaba algunas dificultades para que Feijóo llegue a La Moncloa, también debería indicar lo que, en mi opinión, debería hacer el presidente del PP para eliminar, o al menos sortear, esas dificultades. Entiendo que mi amigo tiene razón. Así que, aunque sin ninguna esperanza ni siquiera de ser leído, allá van algunos consejos:

1.- La ética en política es esencial. Un hombre de Estado no debe apartarse nunca de una reflexión ética sobre una cuestión básica: es lógico que el político aspire a conseguir el poder. Pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Las respuestas pueden ser diversas, y todas éticamente aceptables, según las circunstancias. Parece claro, sin embargo, que, para responder a esta pregunta, en la España actual, hay que tener en cuenta nuestra Historia reciente: la Guerra Civil, el régimen de Franco, la Transición y la Democracia. Contemplando nuestra Historia, el poder político ha de tener siempre un fin ético: garantizar la paz y la convivencia en libertad de todos los españoles. Un político con sentido ético de su función ha de saber que en España la mitad de los ciudadanos es de derechas, y la otra mitad, de izquierdas. Y que unos y otros han de convivir con respeto mutuo a sus personas y a sus ideas. Porque lo contrario es la guerra civil. Por eso, actualmente, en España, es faltar a la ética exigible a un político tensionar la vida política mediante el insulto al adversario, y la descalificación a su persona o a sus ideas, y llevar la falta de diálogo y el enfrentamiento en las instituciones a un grado de crispación y de radicalización que empieza a ser irrespirable.

Primer consejo, pues: moderación, señor Feijóo. Cambie su discurso. Respete al adversario. Y silencie a Tellado, a Álvarez de Toledo, a Ayuso y a los demás imitadores y palmeros, que han proliferado por muchos rincones de este país. Convénzase: Cuando Vd. ataca despiadadamente a Pedro Sánchez, no gana votos el PP; los gana Vox.

2.- Hay que aceptar que la legislatura va a concluir en 2027. Acomódese, señor Feijóo. Y diferénciese de los que gritan y gesticulan en permanente actitud hiperbólica. Actúe como un hombre de Estado. Y, desde la moderación, reconozca que en España hay una serie de reformas pendientes que necesitan el diálogo y el consenso entre el PSOE y el PP. Ambos partidos suman la representación de una gran mayoría de españoles que quieren mirar al futuro con optimismo. Démosles esperanzas. Pactemos en lo que queda de legislatura la reforma de la Constitución, del sistema electoral, del sistema tributario, de la financiación de las autonomías, del sistema educativo... Y lleguemos a pactos de tal entidad que, en el futuro, gane quien gane, estaría garantizada cierta estabilidad.

3.- No le tema a Vox. Ni trate de imitarlo. Cada uno es cada uno. El PP es muy diferente a Vox. Afírmelo. Demuestre a la sociedad que la diferencia del PP con Vox radica en sus principios, en sus ideas, en su estrategia y en su talante y actitud moderados. Marque diferencias. No imite. Diga usted, como hombre de Estado, lo que se derive directamente de los principios configuradores del PP, aunque no sea lo que la gente quiere oír. No haga caso a las encuestas. No olvide que una de las funciones de un partido político es configurar la opinión pública, en una labor pedagógica desde sus propios principios.

4.- Y, señor Feijóo, no tema a los enemigos internos. Todo político importante tiene siempre enemigos internos. Pregúntele a Rajoy. Pero ¿qué hacer con ellos si están todo el día incordiando? ¿Qué hacer cuando algunos de ellos quieren aparecer como los verdaderos líderes del partido? Llegará un momento en que usted tendrá que demostrar que es el líder. Será en un congreso nacional del partido. Rete usted públicamente a los que le critican para que presenten candidatura. Y gáneles. ¿Y mientras tanto? Paciencia, y barajar.

¿Y todo esto servirá para llegar a La Moncloa? No se lo puedo asegurar. Pero, si hiciera caso de estos consejos, es verdad que el camino seguiría siendo difícil, pero, en mi opinión, se incrementarían mucho las posibilidades de que fuese usted, señor Feijóo, el que lograse llegar. Y ya sabe lo que dice la canción: «Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar».