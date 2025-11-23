Miedo y esperanza

Esta semana se ha conmemorado el 50 aniversario de la muerte de Franco y de la sucesión por Don Juan Carlos de Borbón como Rey. ... Para recordar estos hechos históricos, se ha escrito mucho en los periódicos, y se ha hablado mucho en las tertulias de las emisoras de radio y televisión. Tengo que admitir que, leyendo a algunos analistas, o escuchando a algunos contertulios, me ha parecido que se referían a una época distinta a la que yo viví, a una España diferente a la que conocíamos en ese momento. Y, en muchas ocasiones, he movido la cabeza con incredulidad y me he tenido que decir a mí mismo: «No, no es eso lo que ocurrió. No me cuenten lo que yo he vivido personal y directamente». Y, la verdad, visto lo visto, me alegré mucho de haber escrito y publicado ya mis memorias. Tiene razón Mariano Rajoy cuando dice que, a partir de cierta edad, o escribes tus memorias o te las escriben.

Cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco, había en España tres grupos de personas: los que habían ganado la Guerra Civil, los que la habían perdido, y los que ni la habían ganado ni la habían perdido, porque nacieron después de 1939, o porque, siendo mayores, habían estado en uno u otro bando simplemente por su ubicación geográfica en 1936.

Algunos de los que habían ganado la guerra, eran gentes del régimen. Pululaban en todos los pueblos y ciudades de este país. Y habían vivido y medrado, ellos y sus familias, siempre a la sombra de las instituciones del franquismo. Estas personas lloraron a Franco, y formaron grandes colas para desfilar ante su féretro expuesto en el Palacio de Oriente. Los que habían perdido la guerra se alegraron de la muerte del jefe del Estado. Hacía muchos años que estaban esperando ese momento. Pero, para la inmensa mayoría de los españoles, la muerte de Franco no fue un suceso ni luctuoso ni alegre. Se esperaba hacía semanas, y simplemente sirvió para que aflorase una cierta inquietud que estaba larvada desde años atrás: ¿y ahora qué?

En mi opinión, había, sin embargo, un sentimiento común, o al menos muy generalizado: los españoles queríamos vivir en paz, no volver a enfrentarnos en una guerra fratricida; aprender a respetar a los que pensasen de forma diferente; y convivir con ellos. Y, a ser posible, establecer unas instituciones políticas homologables en Europa, que nos permitieran acceder a la CEE, que era entonces como subirse al carro de la Historia.

José María de Areilza dijo que la Monarquía era el «motor del cambio». Pero no estoy de acuerdo. En mi opinión, el motor del cambio fue el pueblo español, que, por encima de todo, quería vivir en paz y supo practicar el perdón.

Pero había miedo a que no fuésemos capaces de conseguir esa gran aspiración. Miedo a que los españoles volviésemos a las andadas y que todo terminase como el rosario de la aurora.

Maurice Duverger, y otros ilustres juristas de la escuela de Burdeos, sostenían que, para que una sociedad pueda dotarse de instituciones democráticas, es preciso que previamente se alcance un determinado nivel de renta per cápita. Este requisito en España se había alcanzado en la década de los sesenta, gracias al Plan de Estabilización y a los sucesivos Planes de Desarrollo, aunque fuese con el elevado coste social de forzar a millones de españoles a que se fuesen a trabajar al extranjero.

Pero había muchas dificultades para conseguir esas ansiadas instituciones democráticas. El problema éramos nosotros mismos. Los que habían ganado la guerra se tenían que convencer de que el franquismo no podía sobrevivir sin Franco. España tenía que abrirse a la democracia. Esto lo entendieron muchos políticos del régimen, y convencieron a los procuradores en Cortes para que en 1976 aprobasen la Ley de Reforma Política.

Y en cuanto a los que perdieron la guerra, tenían que tener claro que con la muerte de Franco no comenzaba el tiempo de la revancha, ni de las venganzas, ni de conseguir en la paz lo que habían perdido en la guerra. Franco murió en su cama. Ninguna fuerza antifranquista le había derrocado. No se trataba de olvidar, sino de perdonar. De ahí la Ley de Amnistía. Insisto: no era una exigencia de amnesia, sino una necesidad de perdón.

En esos momentos de incertidumbre, el pueblo español descubrió que el Rey podía desempeñar una función moderadora. Las Fuerzas Armadas le respetaban porque había sido puesto por Franco.

Poco a poco, fuimos perdiendo el miedo y dando paso a la esperanza. Hubo jalones importantes: los Pactos de la Moncloa, la Ley de Reforma Política, la legalización de los partidos, las elecciones generales del 15 de junio de 1977 y la Constitución de 1978.

Me molesta que en la actualidad algunos frivolicen y menosprecien la Transición. Gracias a nuestros miedos y a nuestra tenacidad en la esperanza, los españoles de hoy día conviven en paz y en libertad, con unas instituciones democráticas equiparables a las mejores del mundo.