Miedo y esperanza

En mi opinión, el motor del cambio fue el pueblo español, que, por encima de todo, quería vivir en paz y supo practicar el perdón

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:28

Esta semana se ha conmemorado el 50 aniversario de la muerte de Franco y de la sucesión por Don Juan Carlos de Borbón como Rey. ... Para recordar estos hechos históricos, se ha escrito mucho en los periódicos, y se ha hablado mucho en las tertulias de las emisoras de radio y televisión. Tengo que admitir que, leyendo a algunos analistas, o escuchando a algunos contertulios, me ha parecido que se referían a una época distinta a la que yo viví, a una España diferente a la que conocíamos en ese momento. Y, en muchas ocasiones, he movido la cabeza con incredulidad y me he tenido que decir a mí mismo: «No, no es eso lo que ocurrió. No me cuenten lo que yo he vivido personal y directamente». Y, la verdad, visto lo visto, me alegré mucho de haber escrito y publicado ya mis memorias. Tiene razón Mariano Rajoy cuando dice que, a partir de cierta edad, o escribes tus memorias o te las escriben.

