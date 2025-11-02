La identidad de Europa

Cuenta Cervantes que Alonso Quijano, de tanto leer libros de caballería, perdió el sentido de la realidad. Creyó que, en el mundo en que vivía, ... habría sitio para la caballería andante, y que podría prevalecer el sentido del honor y la dignidad. Cervantes, en su relato, contrapone el idealismo de Don Quijote con el realismo de Sancho Panza. Y, en mi opinión, una de las enseñanzas más importantes del Quijote es que los seres humanos no deben perder nunca sus ideales, porque son los ideales los que dan sentido a sus vidas; pero, al mismo tiempo, han de intentar comprender y adaptarse a la realidad que les rodea. ¿Debería ocurrir lo mismo con los pueblos, con las naciones, con las organizaciones políticas? ¿Cómo alcanzar y mantener ese delicado equilibrio entre ideal y realidad? ¿Cómo ser al mismo tiempo Don Quijote y Sancho?

El proceso de integración política de los pueblos europeos es un hecho de importante trascendencia histórica. Pero está siendo muy difícil llevarlo a cabo. Los vínculos de cohesión nacional son todavía mucho más intensos que los vínculos de integración europea. Un analista político ha dicho que Europa necesita incrementar sus sueños comunes, sus aspiraciones de integración y convivencia; pero que también precisa recordar y destacar sus miedos comunes. El proyecto de integración europea nació en base al miedo común a que se repitiese una guerra, como las dos que ensangrentaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. También pesó mucho el miedo al fascismo, a los totalitarismos, a los autoritarismos. Se diseñó, entonces, un sueño común: el de construir una amplia estructura política, en la que pudieran convivir países antes enfrentados, como Francia, Alemania o Italia. Se trataba de crear una unión en torno a valores de libertad, solidaridad y democracia. Nació así el sueño común europeo, que se funda en la tradición cultural de Grecia y de Roma; del Cristianismo y del Renacimiento; de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Y constituye el elemento identificador de la propia realidad europea. Europa es la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, el principio de legalidad, y el de división de poderes. En la configuración de los principios definidores del sueño común europeo colaboraron los liberales, los democristianos y los socialdemócratas. Y hasta ahora había sido un indiscutible éxito político.

Sin embargo, en los últimos veinte años, el mundo ha sufrido importantes cambios. La crisis financiera de 2008 golpeó duramente a las clases medias europeas, que vieron cómo disminuía drásticamente su poder adquisitivo. Se perdió entonces una gran parte de la confianza en los partidos políticos y en los medios de comunicación. Y, en estas sociedades sumidas en la desconfianza y en la incertidumbre sobre su futuro, se propició la aparición de partidos antisistema, se fragmentaron los parlamentos, y se dificultó la gobernación de los Estados. Poco a poco, algunos de esos antiguos miedos comunes fueron disipándose. Y se empezaron a ver con naturalidad las formaciones políticas antisistema, alejadas de los principios liberales, socialdemócratas y democristianos.

Fuera de Europa, el mundo también ha experimentado importantes cambios. Rusia ha recuperado sus aspiraciones imperiales, y está causando invasiones y guerras sin respeto alguno al Derecho Internacional civilizado; China incrementa su agresividad comercial desde una posición de competencia desleal; y en Estados Unidos, Donald Trump no respeta los principios democráticos, aspira al autoritarismo, y no ha entendido el significado y el coste que ha de soportar su país como líder del mundo libre.

En estos momentos, dos señores de la guerra, Putin y Trump, quieren someter a vasallaje a Europa. Y una dictadura capitalista como China quiere imponernos su dependencia productiva.

Frente a estos adversarios, necesariamente hay que reaccionar. Europa debe, a medio plazo, alcanzar un nivel de autonomía que en la actualidad no tiene. Una autonomía en Defensa, llegando al convencimiento de que en el futuro no podremos contar con USA y, posiblemente, tampoco con la OTAN. Una autonomía energética, para que Europa nunca más dependa del petróleo y del gas ruso; una autonomía tecnológica, que independice el funcionamiento de Europa de las exigencias de las empresas tecnológicas norteamericanas; una independencia industrial, para que nuestros procesos de fabricación no dependan de bienes fabricados en China. Pero, mientras tanto, mientras no consigamos este nivel de autonomía, hay que ser muy pragmáticos, a lo Sancho Panza: si hay que disimular, se disimula; si hay que halagar la vanidad de Trump, se halaga; si hay que ir a Escocia y aparentar que se le rinde pleitesía, se va… Y si hay que decir que vamos a incrementar nuestro gasto de Defensa, se dice. Pero, mientras tanto, nosotros a lo nuestro: a unirnos todos en un esfuerzo común para alcanzar la autonomía.

No obstante, además de pragmáticos, tenemos también que defender nuestros sueños y nuestros ideales con uñas y dientes, como si fuésemos el mismo Don Quijote. Porque, mientras la identidad de Europa se defina por nuestras ideas y nuestros principios, ninguna brutalidad de ningún señor de la guerra podrá destruir el sueño común de la unidad europea.