La identidad de Europa

Mientras la identidad del continente se define por nuestras ideas y principios, ninguna brutalidad podrá destruir el sueño común de la unidad europea

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:23

Cuenta Cervantes que Alonso Quijano, de tanto leer libros de caballería, perdió el sentido de la realidad. Creyó que, en el mundo en que vivía, ... habría sitio para la caballería andante, y que podría prevalecer el sentido del honor y la dignidad. Cervantes, en su relato, contrapone el idealismo de Don Quijote con el realismo de Sancho Panza. Y, en mi opinión, una de las enseñanzas más importantes del Quijote es que los seres humanos no deben perder nunca sus ideales, porque son los ideales los que dan sentido a sus vidas; pero, al mismo tiempo, han de intentar comprender y adaptarse a la realidad que les rodea. ¿Debería ocurrir lo mismo con los pueblos, con las naciones, con las organizaciones políticas? ¿Cómo alcanzar y mantener ese delicado equilibrio entre ideal y realidad? ¿Cómo ser al mismo tiempo Don Quijote y Sancho?

