La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así me parece

Efectos políticos del fallo

¿No sería muchísimo mejor que los magistrados no tuvieran 'sensibilidad' política conocida alguna?

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:32

Hoy no voy a hablar de Derecho. Ya lo hice hace quince días, en estas mismas páginas, cuando expresé mi opinión de que en el ... juicio al fiscal general del Estado la sentencia debía ser absolutoria. Tenemos ya fallo condenatorio. Pero, al escribir estas líneas, no tenemos aún sentencia. No puedo opinar jurídicamente sobre ella. Sólo puedo hablar de política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  6. 6

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  7. 7

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  8. 8

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  9. 9 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire
  10. 10

    Guerra contra la caña invasora en los márgenes del río Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Efectos políticos del fallo