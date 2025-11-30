Efectos políticos del fallo

Hoy no voy a hablar de Derecho. Ya lo hice hace quince días, en estas mismas páginas, cuando expresé mi opinión de que en el ... juicio al fiscal general del Estado la sentencia debía ser absolutoria. Tenemos ya fallo condenatorio. Pero, al escribir estas líneas, no tenemos aún sentencia. No puedo opinar jurídicamente sobre ella. Sólo puedo hablar de política.

En mi opinión, desde una perspectiva exclusivamente política, ese fallo ha sido un error, un tremendo error. Y ello por varias razones:

1.- El fallo, en sí mismo, ha sembrado el desconcierto en la sociedad. Muchos se preguntan: ¿Cómo es posible? Destaquemos algunos hechos que incitan a la perplejidad y a la inseguridad:

Primer hecho: antes del fallo, algún analista político ya había vaticinado que la sentencia iba a ser condenatoria; y que lo sería con el voto a favor de cinco magistrados, de sensibilidad conservadora, y con el voto en contra de dos magistradas, de sensibilidad progresista. Y lo malo de este vaticinio es que se ha cumplido al pie de la letra. Se trataba, al parecer, de un fallo previsible, dada la adscripción política de los magistrados que componen la Sala. Lo cual ha hecho rebrotar otra vez en toda la sociedad española la tremenda duda de si es ético, estético, y hasta aceptable el que los magistrados, que deben impartir justicia, puedan ser clasificados públicamente como conservadores o como progresistas. ¿No sería muchísimo mejor que no tuvieran 'sensibilidad' política conocida alguna? ¿Inspiraría esto mucha más confianza en su independencia de criterio?

El efecto de este fallo no va a ser el desprestigio de Pedro Sánchez, sino reactivar a la izquierda

Segundo hecho: en un asunto de tanta trascendencia como el proceso penal al fiscal general del Estado ¿no hubiera sido mejor hacer pública la sentencia completa, con la decisión de condenar y los razonamientos jurídicos que constituyan una creíble 'ratio decidendi'? Publicar primero el fallo, y días después la sentencia, es una práctica habitual, pero ¿no se le ocurrió a ninguno de esos siete magistrados que esa práctica, en este asunto tan importante, no era ni aconsejable ni conveniente? Se condena al fiscal general del Estado, pero no se explica por qué. Se ha dicho que se ha hecho esto para evitar filtraciones. ¿Acaso de haberse filtrado el fallo el debate social hubiera sido mayor que al publicarlo directamente el Tribunal? Una semana, dos semanas, veinte días especulando sobre cuáles serían las razones de la Sala Segunda para condenar, favorecen que surjan muchas dudas sobre la posible razonabilidad de la sentencia, en un asunto en el que, además, la opinión pública ha seguido el juicio minuto a minuto.

Y hay otro tercer hecho: no está prohibido que uno de los magistrados de la Sala Segunda haya sido el director de la tesis doctoral del abogado de González Amador; y no está prohibido que otros tres magistrados de la Sala Segunda, en este periodo de deliberación, hayan impartido cursos remunerados en el Colegio de Abogados de Madrid, que ejerce la acusación particular en el juicio al fiscal general del Estado. No, no está prohibido. Pero, irremisiblemente, estas circunstancias siembran dudas sobre la independencia e imparcialidad de la Sala que ha juzgado al fiscal general del Estado.

2.- Además, el fallo condenatorio va a tener graves consecuencias políticas, que las van a pagar en las urnas el PP y Vox. Porque el efecto de este fallo no va a ser el desprestigio de Pedro Sánchez. Ni mucho menos. El efecto de este fallo está siendo ya el de reactivar y reagrupar a la izquierda. Hasta ahora, había muchos votantes tradicionales del PSOE o del PCE que estaban 'pasotas', hartos de la política del Gobierno, y que no pensaban ni votar ni moverse para conseguir votos. El fallo condenatorio les ha hecho salir de su 'pasotismo'. Una gran parte de los que no pensaban votar al PSOE, se han asustado ante este fallo condenatorio. Y se han indignado, se han movilizado, y vuelven a estar dispuestos a dar la cara de nuevo en defensa de una democracia que ellos creen amenazada. Se equivocan quienes piensan que este fallo va a favorecer a Feijóo. Y se equivocan quienes creen que de este modo se cumple la consigna de Aznar de que «el que pueda hacer, que haga». Me consta que muchos dirigentes de la derecha son conscientes de ello. «Quizás nos hemos pasado», se dicen entre sí. De ahí que ahora intenten recular; de ahí que traten de apaciguar, de decir que aquí no pasa nada, que no es tan grave. Y de ahí que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, nos sorprenda ahora emitiendo por unanimidad un informe favorable a la propuesta del Gobierno de nombrar nueva fiscal general del Estado, a pesar de que Feijóo ya la había descalificado previamente diciendo que vendría contaminada por la degradación de Pedro Sánchez.

No sé si se llegará a tiempo de minimizar daños. Porque han sido muy graves. Mientras Isabel Díaz Ayuso, su novio y su asesor áulico brindan con champagne, muchos ciudadanos se manifiestan y se quejan indignados ante la fachada principal del Tribunal Supremo.