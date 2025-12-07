El desalojo de la Moncloa

Cuando en el régimen de Franco hubo presidente del Gobierno, la sede de la Presidencia estaba en un palacete del número tres del Paseo de ... la Castellana. Después, una vez que el Rey designó a Adolfo Suárez, se decidió que la sede de la Presidencia, y al mismo tiempo residencia del presidente, estaría en el palacio de La Moncloa. Conforme a la Constitución de 1978, la situación posesoria de La Moncloa por parte del presidente sólo cesa en caso de dimisión, o de pérdida de las elecciones generales, o de moción de censura. También, por supuesto, en caso de muerte. Pero hasta ahora nadie ha muerto como presidente del Gobierno.

Adolfo Suárez ganó con la UCD las elecciones generales de 1977 y 1979. Fue investido presidente y continuó en La Moncloa. Tuvo que soportar un cruel acoso y derribo del PSOE. Alfonso Guerra le llamaba «el tahúr del Mississipi». Trataron de desalojarle de La Moncloa mediante una moción de censura, que no prosperó, pero que le sirvió a Felipe González para presentar al electorado la alternativa que significaba el cambio socialista. A finales de 1980, Adolfo Suárez dimitió y desalojó La Moncloa. Había perdido el apoyo de su partido y le censuraba parte del estamento militar; y también se había convertido en una pesada carga para el Rey.

Leopoldo Calvo Sotelo estuvo poco tiempo en La Moncloa. Desde febrero de 1981 a noviembre de 1982. Su partido perdió las elecciones. Y ni siquiera él salió elegido diputado.

Sánchez insiste en que terminará la legislatura en 2027. Quedaría, pues, la moción de censura

Felipe Gonzalez Márquez fue investido presidente en noviembre de 1982, por una amplia mayoría parlamentaria. Y tomó posesión de La Moncloa, que ya se había convertido en todo un símbolo del poder político. Durante los primeros años gobernó con comodidad. Pero luego las cosas se torcieron. Tuvo que sufrir una tremenda huelga general. La AP de Antonio Hernández Mancha interpuso una moción de censura en 1987. No había apoyo parlamentario suficiente para ganarla. Felipe González salió indemne. Pero la moción de censura fue útil para AP. Acababa de dimitir Fraga como presidente el partido. Hernández Mancha tuvo el valor de dar la cara, y presentó a la sociedad la alternativa de AP, lo que sirvió al menos para mantener resultados en las elecciones autonómicas y locales de ese año de 1987.

Cuando Aznar asumió la presidencia de AP-PP, ya no hubo más mociones de censura contra Felipe González. Pero se intentó a toda costa que dimitiera y que desalojara La Moncloa. Comenzó una operación de oposición radical. Fue aquello de «márchese, señor González», aprovechando algunos supuestos de corrupción que le afloraron al PSOE, el más importante, el de Juan Guerra, el hermano de Alfonso. Fue una campaña muy dura, de permanente descalificación personal. Miguel Ángel Rodríguez ya estaba en Génova 13. Pero Felipe González aguantó. No se fue de La Moncloa. Le ganó a Aznar las elecciones generales de 1989 y 1993. Y sólo desalojó La Moncloa cuando perdió las elecciones generales de 1996.

José María Aznar López no tuvo que soportar ninguna moción de censura. El PP ganó las elecciones generales de 1996 y de 2000. En 2004, Mariano Rajoy aspiraba a tomar posesión de La Moncloa en sustitución de Aznar, pero el PP perdió las elecciones, y quien se trasladó a La Moncloa fue Rodríguez Zapatero.

Desde 2004 a 2011, el usuario de La Moncloa fue Zapatero. No tuvo que soportar ninguna moción de censura, pero sus dos legislaturas no fueron fáciles. Padeció la crisis de 2008. Y también se intentó que dimitiera, con aquello de «Zapatero, Zapatero». Pero fueron las urnas de 2011 las que determinaron su desalojo de La Moncloa.

Mariano Rajoy, por fin, se fue a vivir a La Moncloa. Fue investido presidente en 2011 con mayoría absoluta; y en 2015, con acuerdos parlamentarios. En 2018 fue desalojado de La Moncloa por una moción de censura, que prosperó gracias al apoyo parlamentario del PNV.

Hace siete años que está Pedro Sánchez instalado en La Moncloa. Primero, por la moción de censura a Rajoy. Después, tras varias elecciones generales, por pactos parlamentarios. ¿Cómo desalojarlo de La Moncloa? Feijóo ha optado por exigir su dimisión. Se trata de desprestigiar y desmoralizar a Sánchez. Se le culpa de todo lo malo que ocurre en este país. Se dice que es el jefe de la mafia; y que sólo le falta ingresar en la cárcel. Y se convocan manifestaciones multitudinarias para pedirle que dimita. Parece ser, sin embargo, que todo esto no afecta al estado de ánimo de Sánchez, que insiste en que terminará la legislatura en 2027. Quedaría, pues, la moción de censura. Y hay motivos suficientes para presentarla: el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria; la corrupción le acosa; el problema de la vivienda y el del coste de la vida están sin resolver. Y, además, vendría bien conocer parlamentariamente la alternativa liberal-conservadora. Pero el PP no logra los apoyos parlamentarios que necesita.

Así que, sin dimisión y sin moción de censura, habrá que esperar a las urnas de 2027 para desalojar a Sánchez de La Moncloa.