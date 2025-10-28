La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Preysler durante la presentación de 'Mi verdadera historia'. EP

Armas de mujer

Las preguntas son un instrumento esencial en la vida y en la política, en la justicia y en el amor, en la familia y en las relaciones

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 28 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Preguntar es revolucionario en un mundo donde hay demasiadas preguntas, queremos saberlo todo, y muy pocas respuestas disponibles, nos quieren ocultar todo lo posible. Preguntar ... es un gesto de libertad en un mundo donde la información se convierte con facilidad en materia reservada. Solo quien tiene mucho que esconder se niega a contestar. La propaganda, el insulto o el silencio no son estrategias inteligentes frente a las preguntas incómodas. Honestidad, franqueza, transparencia son virtudes democráticas que sirven de escudo contra la inquisición periodística o judicial. El miedo a las preguntas delata una actitud débil y vulnerable, fundada en secretos y mentiras. Es preocupante en estos tiempos esta voluntad de represión y censura, así la llaman sus detractores, o de control y comunicación, como hacen sus valedores. Preguntas y más preguntas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Armas de mujer

Armas de mujer