La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una reunión del Consejo de Ministros este año. E. P.

Vuelve el marxismo

La clase media, en vías de desaparición, fue siempre el airbag del choque de clases

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

No es preciso leer el último informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, para constatar la paulatina desaparición (adelgazamiento, dice el informe) de ... la clase media en España. Ni los bares llenos, ni los reportajes en TV sobre los desplazamiento masivos en vacaciones, puentes o fines de semana, pueden ocultar la dura realidad: la volatilización, de esa clase media que tenía estabilidad laboral, sueldos decorosos, piso en propiedad, uno o dos hijos, coche, vacaciones y un poco de ahorro para el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  3. 3

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  4. 4 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  5. 5

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  6. 6

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  7. 7 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  8. 8 Buscan a un vecino de Molina que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vuelve el marxismo

Vuelve el marxismo