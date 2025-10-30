Alberto Aguirre de Cárcer es un amante del periodismo en prensa papel, al que nada más llegar a Murcia le tocó lidiar con una incómoda ... y difícil tarea, la de la evolución imparable a lo digital y la reformulación del modelo.

Durante 16 años al frente del diario LA VERDAD ha empujado el cargo y la carga con responsabilidad y también lo ha hecho en silencio, con el sosiego, la elegancia, la prestancia y la grandeza que le han caracterizado a lo largo de su trayectoria profesional. Alberto es mucho más que un nombre detrás de la dirección del diario LA VERDAD, ha sido todo un referente por su compromiso con la defensa del periodismo honesto, objetivo, serio y veraz, y por su defensa del rol fundamental que este juega en la garantía y defensa de los valores democráticos; más aún en un escenario en donde la superficialidad campa a sus anchas y la mentira se convierte en la bandera de muchos. Durante sus dieciséis años al frente del diario, no solo gestionó un medio de comunicación, sino que asumió lo que él ha visualizado siempre como una responsabilidad social ineludible: la de intentar cuidar y fortalecer la vinculación entre la información veraz y la sociedad.

Su trayectoria profesional ha venido marcada por un compromiso ético y un profundo respeto por la verdad, habiendo impulsado y fortalecido la generación de vínculos estables del diario con el conjunto de actores de la sociedad murciana, sabiendo identificar y poner en valor la labor de las organizaciones sociales del tercer sector de acción social en su apuesta por impulsar procesos de inclusión y cohesión social en nuestra región. Su cercanía con estas entidades se ha reflejado en la organización junto con CaixaBank de las diferentes galas de acción solidaria, en las que se ha puesto en valor a personas y entidades comprometidas con la justicia social. En la entrega de uno de estos reconocimientos a Fundación Cepaim se le propuso abrir una ventana de opinión fija en el diario LA VERDAD al tercer sector de acción social en nuestra región, propuesta que aceptó con inmediatez y entusiasmo.

Recordamos nuestras conversaciones en las que Alberto Aguirre nos alertaba con preocupación sobre los peligros que amenazan la democracia, a través de la desinformación, las 'fake news' y la posverdad, fenómenos que, según él, erosionan las bases mismas del Estado de derecho, los derechos humanos y la propia democracia. Una visión que es absolutamente compartida por nosotros.

Una de sus mayores aportaciones ha sido subrayar la necesidad de una alianza entre periodismo y universidad. Para Aguirre, este binomio es esencial para formar periodistas rigurosos, objetivos y profesionales que aporten a la sociedad información rigurosamente contrastada. Él ha abogado siempre por que las universidades públicas sean protegidas como espacios de libertad, innovación y conocimiento, y ha defendido con fuerza la independencia académica y la libertad de cátedra frente a las presiones ideológicas y políticas que tanto daño hacen, tanto a la universidad, como al periodismo y al conjunto de la sociedad. Alberto siempre ha sido muy consciente del rol educativo que ejerce el periodismo y ha intentando aplicarlo.

En un contexto social y político dominado por el ruido informativo, en el que no importa tanto la verdad de los hechos, como el relato de los mismos, en donde el liderazgo del relato está matando al dato objetivo y veraz, Alberto Aguirre nos propone un camino basado en la formación constante, la escrupulosa verificación de la información y la ética profesional; insistiendo en que los periodistas deben ser serios, objetivos y, sobre todo, capaces de reconocer y corregir errores, recuperando así la confianza de la ciudadanía en los medios tradicionales. Una confianza que hoy es más necesaria que nunca.

Alberto ha reclamado siempre la necesidad de una alfabetización mediática y formación en pensamiento crítico de la ciudadanía, distinguiendo entre datos falsos y certezas. La visión de Alberto Aguirre sobre el futuro del periodismo es exigente e ilusionante: un periodismo que debe defender la verdad, capaz de fortalecer la democracia y proteger las libertades. Porque, en sus palabras, el periodismo no es solo un oficio, sino una responsabilidad con la sociedad, un compromiso que nunca se abandona, ni siquiera en la trayectoria de la jubilación que él ha iniciado.

Alberto Aguirre, tras dieciséis años como director de LA VERDAD, ha dejado varios retos y proyectos en marcha a los que el nuevo director deberá dar continuidad para fortalecer el medio y su impacto en la sociedad murciana, entre ellos destacar la necesidad de profundizar en la lucha contra la desinformación; la apuesta por la necesaria transición hacia un periodismo digital más interactivo, multimedia y con formatos adaptados a nuevas audiencias, siendo clave seguir impulsando la presencia en redes sociales, las nuevas narrativas y la participación ciudadana. Todo ello sin abandonar nunca, la grandeza del papel impreso.

También la necesidad de seguir apostando por fortalecer la relación estrecha con el tercer sector, la economía social, las universidades y los agentes sociales. En este sentido, las dos ventanas de opinión abiertas por Víctor Meseguer, Juan Antonio Segura, Rosa Cano y Pedro Martínez son un paso muy positivo a mantener y ampliar, dando voz a la ciudadanía.

Asimismo, garantizar su apuesta por la independencia editorial e institucional: manteniendo el compromiso de libertad, rigor y responsabilidad frente a presiones políticas o económicas, en un desafío constante para la nueva dirección del diario.